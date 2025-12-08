Lo que dijo Felipe Caicedo sobre el nivel de Janner Corozo en Barcelona SC (video)

El experimentado jugador del Ídolo reveló qué ha aconsejado a Corozo y su mal momento frente a los arcos rivales

El experimentado delantero y mundialista con la Tri, Felipe Caicedo, se pronunció ante los medios de comunicación, abordando con sinceridad tanto su continuidad en Barcelona como la actualidad deportiva del club. Sus declaraciones ofrecen una visión de su profundo vínculo con Barcelona y la autocrítica tras el reciente empate contra Universidad Católica.

Caicedo, cuyo futuro sigue siendo tema de debate, fue claro al referirse a la posibilidad de extender su vínculo con el equipo de sus amores. Dejó abierta la opción, pero reafirmó su identidad canaria inquebrantable:

“No tengo ningún problema sentarme con la directiva si me llaman. Si no, igualmente mi corazón es amarillo y siempre seré de Barcelona. Mi deseo es ser campeón con Barcelona; si no es como jugador, será como dirigente. En el futuro volveré, es mi equipo y siempre voy a estar dispuesto a ayudar”, declaró.

Barcelona empata el encuentro ante Católica. Miguel Canales

Respecto al empate en el reciente encuentro ante la Chatoleí, el atacante no esquivó la crítica, señalando la falta de efectividad y los errores en el funcionamiento colectivo.

“Está claro, hoy generamos bastantes ocasiones y no las hemos concretado. Cometemos errores que no son de nosotros, hablo en general. Nos faltó contundencia, y debemos seguir trabajando”, mencionó.

Felipe Caicedo respalda a Janner Corozo y su momento en Barcelona SC

Finalmente, Caicedo se refirió a la difícil situación de su compañero Janner Corozo, quien ha enfrentado críticas por los goles fallados en las últimas jornadas. Le brindó su respaldo, pero no dudó en señalar un aspecto a mejorar en su actitud:

“Janner tiene que estar tranquilo, siempre le he dicho que lo que no me gusta son sus movimientos corporales dentro de la cancha, son de pesimista, tiene que ser positivo. Está pasando por un momento negativo, pero tiene todo el apoyo y es el goleador del equipo.”

Mientras su destino sigue sin definirse de cara al 2026, Felipe Caicedo se concentra en cerrar el 2025 con resultados positivos, buscando ayudar a Barcelona a asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

