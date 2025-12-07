Tadej Pogacar, otro cierre exitoso con el Balón de Oro del ciclismo

El esloveno ganó el Tour de Francia, es campeón del mundo y sumó 20 victorias en el año

El esloveno durante la presentación de su equipo en una de las Vueltas de este año.

El esloveno Tadej Pogacar y la francesa Pauline Ferrand-Prévot ganaron el premio Vélo d’Or, considerados el Balón de Oro del ciclismo, tras haberse impuesto ambos este año en el Tour de Francia.

Pogacar, que también se proclamó campeón del mundo, logró su segundo premio consecutivo de este tipo, y el tercero en total, ya que también lo consiguió en 2021; de ahí que iguala con el británico Chris Froome y se queda a uno del español Alberto Contador, el que más veces lo ha conseguido desde que se creó el galardón en 1992.

Beautiful video for Tadej Pogačar by L’Equipe in a honour for him winning the Velo d’Or. 🫶🏻 pic.twitter.com/hgfU7g6hdm — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) December 5, 2025

El vencedor del Tour de Francia, el cuarto de su carrera, también se hizo en la ceremonia, celebrada en París, con el premio Eddy Merckx, al mejor corredor de clásicas, tras haberse convertido en el único que ha subido al podio de los cinco ‘monumentos’, algo que nadie había conseguido antes.

Con 20 triunfos en la temporada, Pogacar sumó la Lieja-Bastona-Lieja, la Flecha-Valona, la Vuelta a Lombardía, el Tour de Flandres, la Dauphiné y la Strade Bianche, entre otras carreras, además de haber quedado segundo en la Milan-San Remo y en su primera participación en la París-Roubaix, en ambos casos superado por el destacado neerlandés Mathieu van del Poel.

Una temporada de ensueño para el ciclista esloveno, de 27 años, quien no asistió a la ceremonia de París a causa de una enfermedad de último momento, pero envió un mensaje de agradecimiento: “Lamento no estar con ustedes en estos momentos, pero no me sentía suficientemente bien para hacer el viaje”, precisó.

