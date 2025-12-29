Fichajes LigaPro 2026: ¿Qué equipos han anunciado más refuerzos hasta hoy?

Aún faltan meses para el inicio de una nueva temporada de LigaPro, pero varios equipos ya tienen varios fichajes en carpeta

El fichaje de Damián Diaz por Guayaquil City es desde ya uno de los arribos más inesperados para la LigaPro 2026.

La LigaPro 2025 terminó, de ahí que muchos equipos del campeonato ecuatoriano ya empezaron a anunciar sus fichajes de cara a la temporada 2026. Pese a que el torneo comienza el 20 de febrero, Guayaquil City, Independiente del Valle y un par de equipos más tienen nuevas caras, no solo en la cancha, sino también en el banquillo.

Fichajes de Guayaquil City

El campeón de la LigaPro Serie B 2025, Guayaquil City, ha sido el equipo que más ha sorprendido en cuanto a fichajes hasta el momento en el que se escribe esta edición. Los 'Citadinos' han anunciado a dos nuevas incorporaciones para afrontar su regreso a la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano.

Su primer fichaje fue el del ex portero del Club Sport Emelec, Gilmar Napa. El guardameta orense salió del equipo azul luego de una temporada irregular en la que varios de sus errores le costaron puntos a los 'Millonarios'. Desde mitades del 2025, Napa se encontraba sin equipo, pero en su llegada al City ecuatoriano le da una nueva chance en LigaPro.

🔛Los grandes proyectos se construyen desde atrás…



Y nosotros empezamos por el arco.



¡Bienvenido, Gilmar Napa! 🧤🔥



Primer refuerzo para la temporada 2026 🩵🤍 #VamosCity #ElEquipoDeLaCiudad #LigaEcuabet pic.twitter.com/n4mxjnXrAU — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) November 27, 2025

Napa no es el único fichaje proveniente de un equipo grande de Ecuador, ya que dos días después, el 'City' guayaquileño "rompió el mercado" con su, por el momento, ultima incorporación. Con 'bombos y platillos', videos e imágenes que hacían referencia al jugador, Damián Díaz fue anunciado como el fichaje estrella de Guayaquil City la próxima temporada.

Quién supo ser el volante '10' de Barcelona Sporting Club durante alrededor de 11 temporadas, llega proveniente de Banfield (ARG), en donde no pudo tener regularidad después de una lesión que lo alejó por varias semanas de la cancha, pero ahora regresará al país en el que se hizo "ídolo del ídolo". El jugador será anunciado ante los medios el martes 6 de enero del 2026.

🪄La magia llegó a “El Equipo de la Ciudad” 🩵🤍



Damián “Kitu” Díaz ya es Del City 😎



¿Preparados para lo que viene?#VamosCity #ElEquipoDeLaCiudad #LigaEcuabet pic.twitter.com/gK6kb297aO — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) November 29, 2025

Fichajes de Independiente del Valle

El otro campeón, el de LigaPro Serie A, Independiente del Valle, también presentó dos nuevas incorporaciones, una de ellas será quien se encargue de dirigir a los 'Rayados' durante la próxima temporada, y el otro, buscará mantener su buena racha goleadora y hacerse espacio en una ofensiva negriazul llena de figuras.

Joaquín Papa, ex DT de Liverpool (URU), fue presentado el pasado 23 de diciembre como el nuevo entrenador de Independiente del Valle, después de la salida de Javier Rabanal hacia el fútbol peruano.

La otra incorporación sangolquileña es Djorkaeff Reasco, delantero con pasado en Liga de Quito, Barcelona S.C., Newell's Old Boys y El Nacional, su ultimo club, en donde logró 11 goles y tres asistencias, los cuales lo posicionaron como un gran atacante la temporada pasada, logrando destacar pese a las complicaciones que se vivían en su anterior club.

Fichajes de Deportivo Cuenca

Los 'Morlacos' también incorporaron a un nuevo mandamás en el banquillo posterior a la salida de Norberto Araujo del banquillo cuencano. Jorge Célico, ex técnico de Barcelona S.C. y Emelec, se unirá a los cuencanos y será el encargado de dirigir al 'Expreso Austral' en la próxima temporada de LigaPro y Copa Sudamericana.

Una nueva ilusión comienza 🙌🏻



Jorge Célico, es nuestro nuevo entrenador para la temporada 2026 ⚽️💪🏻



Bienvenido al Expreso Austral 🔴⚫️ pic.twitter.com/c6S3gfD60l — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) December 24, 2025

Fichajes del Club Sport Emelec

Los 'Eléctricos' siguen pasando penurias dirigenciales, pero tener más de nueve prohibiciones para fichar de parte de la FIFA no impidió que la dirigencia azul anuncie el regreso de Miller Bolaños por segunda vez, con una especie de 'precontrato'. Esta sería la tercera etapa del atacante en Emelec, después de conseguir los títulos de 2013, 2014 y 2015, y volver en la temporada 2023 para luego irse polémicamente en el año 2024.

It’s Miller Time.



Club Sport Emelec informa que ha alcanzado un preacuerdo con Miller Bolaños para su incorporación. Más detalles se comunicarán oportunamente.#vamosemelec⚡ pic.twitter.com/tlSlLJOrrz — Club Sport Emelec (@CSEmelec) December 11, 2025

