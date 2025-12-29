Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Damián Díaz
El fichaje de Damián Diaz por Guayaquil City es desde ya uno de los arribos más inesperados para la LigaPro 2026.Archivo

Fichajes LigaPro 2026: ¿Qué equipos han anunciado más refuerzos hasta hoy?

Aún faltan meses para el inicio de una nueva temporada de LigaPro, pero varios equipos ya tienen varios fichajes en carpeta

La LigaPro 2025 terminó, de ahí que muchos equipos del campeonato ecuatoriano ya empezaron a anunciar sus fichajes de cara a la temporada 2026. Pese a que el torneo comienza el 20 de febrero, Guayaquil City, Independiente del Valle y un par de equipos más tienen nuevas caras, no solo en la cancha, sino también en el banquillo.

RELACIONADAS

Fichajes de Guayaquil City

El campeón de la LigaPro Serie B 2025, Guayaquil City, ha sido el equipo que más ha sorprendido en cuanto a fichajes hasta el momento en el que se escribe esta edición. Los 'Citadinos' han anunciado a dos nuevas incorporaciones para afrontar su regreso a la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo: "Estoy seguro que llegaré a los 1000 goles"

Su primer fichaje fue el del ex portero del Club Sport Emelec, Gilmar Napa. El guardameta orense salió del equipo azul luego de una temporada irregular en la que varios de sus errores le costaron puntos a los 'Millonarios'. Desde mitades del 2025, Napa se encontraba sin equipo, pero en su llegada al City ecuatoriano le da una nueva chance en LigaPro.

Napa no es el único fichaje proveniente de un equipo grande de Ecuador, ya que dos días después, el 'City' guayaquileño "rompió el mercado" con su, por el momento, ultima incorporación. Con 'bombos y platillos', videos e imágenes que hacían referencia al jugador, Damián Díaz fue anunciado como el fichaje estrella de Guayaquil City la próxima temporada. 

RELACIONADAS

Quién supo ser el volante '10' de Barcelona Sporting Club durante alrededor de 11 temporadas, llega proveniente de Banfield (ARG), en donde no pudo tener regularidad después de una lesión que lo alejó por varias semanas de la cancha, pero ahora regresará al país en el que se hizo "ídolo del ídolo". El jugador será anunciado ante los medios el martes 6 de enero del 2026.

Fichajes de Independiente del Valle

El otro campeón, el de LigaPro Serie A, Independiente del Valle, también presentó dos nuevas incorporaciones, una de ellas será quien se encargue de dirigir a los 'Rayados' durante la próxima temporada, y el otro, buscará mantener su buena racha goleadora y hacerse espacio en una ofensiva negriazul llena de figuras.

RELACIONADAS

Joaquín Papa, ex DT de Liverpool (URU), fue presentado el pasado 23 de diciembre como el nuevo entrenador de Independiente del Valle, después de la salida de Javier Rabanal hacia el fútbol peruano.

La otra incorporación sangolquileña es Djorkaeff Reasco, delantero con pasado en Liga de Quito, Barcelona S.C., Newell's Old Boys y El Nacional, su ultimo club, en donde logró 11 goles y tres asistencias, los cuales lo posicionaron como un gran atacante la temporada pasada, logrando destacar pese a las complicaciones que se vivían en su anterior club.

Fichajes de Deportivo Cuenca

Los 'Morlacos' también incorporaron a un nuevo mandamás en el banquillo posterior a la salida de Norberto Araujo del banquillo cuencano. Jorge Célico, ex técnico de Barcelona S.C. y Emelec, se unirá a los cuencanos y será el encargado de dirigir al 'Expreso Austral' en la próxima temporada de LigaPro y Copa Sudamericana.

Fichajes del Club Sport Emelec

Los 'Eléctricos' siguen pasando penurias dirigenciales, pero tener más de nueve prohibiciones para fichar de parte de la FIFA no impidió que la dirigencia azul anuncie el regreso de Miller Bolaños por segunda vez, con una especie de 'precontrato'. Esta sería la tercera etapa del atacante en Emelec, después de conseguir los títulos de 2013, 2014 y 2015, y volver en la temporada 2023 para luego irse polémicamente en el año 2024.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fichajes LigaPro 2026: ¿Qué equipos han anunciado más refuerzos hasta hoy?

  2. San Lorenzo bajo despliegue militar: dos aprehendidos y munición decomisada

  3. ¿Quién era Edison Farinango, nuevo fallecido en el contexto del paro nacional 2025?

  4. La planificación urbana de Daule: ¿un modelo a seguir o un desastre inminente?

  5. ¿Qué enfermedades tiene Jorge Glas? Los 18 males que alega el exvicepresidente

LO MÁS VISTO

  1. La sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan podría anularse por falta de tribunal

  2. Retiran del mercado Iñaquito caramelos, galletas y panetones caducados

  3. ¿Dónde es más caro arrendar en Quito y en qué zonas el metro cuadrado cuesta más?

  4. La Aurora crece con proyectos urbanísticos sin frenos y eliminando cerros de Daule

  5. Mario Godoy: por qué expertos piden allanamientos y control penal inmediato

Te recomendamos