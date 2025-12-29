Expreso
Las Fuerzas Armadas del Ecuador desplegaron un contingente operativo en distintos puntos de la frontera norte.
San Lorenzo bajo despliegue militar: dos aprehendidos y munición decomisada

El fin de semana, seis personas perdieran la vida en varios ataques armados

Las Fuerzas Armadas del Ecuador desplegaron un contingente operativo en distintos puntos de la frontera norte, con el propósito de intensificar las acciones de seguridad frente a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que mantienen presencia en esta zona del país.

(Te puede interesar: FF. AA. aclaran video de personas armadas en San Lorenzo: ¿Qué ocurrió en Esmeraldas?)

Durante una intervención militar realizada en el sector de La Saite, en el cantón San Lorenzo, varias personas intentaron huir al detectar la presencia de los uniformados. En el desarrollo de la operación, los efectivos lograron la aprehensión de dos ciudadanos, quienes serían presuntos integrantes de un GDO.

Como parte de los resultados, también se decomisaron 40 cartuchos calibre 5,56 mm, supuestamente utilizados para actividades ilícitas.

MILITARES RECORREN LA ZONA LA SEATE, EN SAN LORENZO 4
La Fuerzas Armadas intervienen zonas de San Lorenzo para quitar espacio a los grupos del crimen organizado.EXPRESO

¿Qué ocurre en San Lorenzo?

San Lorenzo enfrentó nuevamente un fin de semana marcado por la violencia, luego de que al menos seis personas perdieran la vida en varios ataques armados. La difusión en redes sociales de un video donde se observa a varios hombres efectuando disparos en barrios del norte generó preocupación inmediata entre los habitantes.

(Te invitamos a leer: Guerrillero fue capturado en enfrentamiento con la policía en San Lorenzo, Esmeraldas)

La Policía investiga una posible retaliación de grupos delictivos organizada en respuesta a recientes operativos.

Ola de atentados en Esmeraldas: seis vehículos incendiados en una hora

Leer más

No obstante, fuentes policiales y militares aclararon que las imágenes no corresponden a hechos recientes: el video fue grabado el 21 de diciembre, cuando se desató un enfrentamiento interno por el control territorial que aún mantiene en tensión a la comunidad.

De acuerdo con información reservada, la disputa se concentra en sectores como La Siate, Ciudadela K5, Nuevo San Lorenzo, Cementerio Viejo y La Carbonera. Estos espacios son defendidos por Willy Estacio Nazareno, alias Popeye, quien enfrenta a presuntos disidentes guerrilleros que buscan tomar el control de la zona.

Una fuente policial aseguró que el objetivo de los atacantes es asesinarlo, pues lo responsabilizan de la muerte de dos hombres con mando dentro de su organización: alias Cholo y Maikol. La muerte de Cholo, en particular, habría desatado la escalada de violencia. “No habrá paz hasta sacar de circulación a Popeye y a su grupo”, señaló una fuente bajo reserva.

