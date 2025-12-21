Ola de atentados en Esmeraldas: seis vehículos incendiados en una hora

Seis vehículos fueron incendiados de forma simultánea en distintos barrios de Esmeraldas durante la madrugada de este domingo

La Policía investiga una posible retaliación de grupos delictivos organizada en respuesta a recientes operativos.

La ciudad de Esmeraldas vivió una madrugada marcada por la violencia. Entre las 02:30 y las 03:30 de este domingo 21 de diciembre, se registró una ola de atentados que dejó seis vehículos incendiados en diferentes sectores, según reportes oficiales de la Policía Nacional y alertas del ECU 911. Los hechos, ocurridos en apenas una hora, generaron alarma ciudadana tras un periodo de relativa calma.

Primeros ataques en San Martín de Porres y Propicia 2

El primer incidente se reportó a las 02:30 en el barrio San Martín de Porres Bajo, donde un taxi cooperado fue consumido por las llamas. Minutos después, a las 02:45, otro ataque se produjo en Propicia 2, específicamente en la calle Los Almendros, cerca del recinto ferial, donde una buseta blanca fue incendiada.

Ataque armado en Urdenor: un muerto y un herido en picantería de Guayaquil Leer más

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió a sofocar el fuego, mientras agentes policiales recababan testimonios de moradores de la zona.

Ataque armado e incendio de dos vehículos en Casa Bonita

A las 02:55, el barrio Casa Bonita fue escenario de un doble atentado. Testigos indicaron que varios sujetos vestidos de negro llegaron al lugar con una caneca de combustible y realizaron disparos contra una vivienda. En este punto, dos vehículos fueron incendiados y uno de ellos presentaba un impacto de bala en el tanque de combustible, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Nuevos incidentes en La Guacharaca y Nuevos Horizontes

Cinco minutos después, a las 03:00, se reportó otro vehículo en llamas en la intersección de las calles El Oro y Paraíso, en el barrio La Guacharaca. El propietario, Alfredo Gutiérrez, resultó ileso y manifestó desconocer a los responsables.

El último ataque ocurrió a las 03:30 en el barrio Nuevos Horizontes, donde una camioneta Dimax fue incendiada. La Policía evacuó viviendas cercanas como medida preventiva, mientras los bomberos controlaban el fuego.

Ola de violencia con antecedentes recientes en Esmeraldas

Estos atentados guardan similitud con los hechos registrados a finales de diciembre de 2023, cuando explosiones y quema de vehículos sacudieron a la capital esmeraldeña. Además, el viernes 19 de diciembre, un vehículo perteneciente a un fiscal fue incendiado en pleno centro de la ciudad, aumentando la preocupación ciudadana.

Hipótesis policial: retaliación de grupos delictivos

La Policía y la Fiscalía mantienen abiertas las investigaciones. Una de las principales hipótesis apunta a una retaliación de organizaciones criminales, presuntamente vinculada al traslado de 15 personas privadas de libertad hacia el centro penitenciario de Latacunga, realizado a inicios de esta semana.

De forma paralela, las autoridades han reportado un incremento de denuncias por extorsión, principalmente a través de mensajes de texto, lo que refuerza la tesis de una ofensiva criminal coordinada contra Esmeraldas.

La ciudadanía, que había experimentado semanas de relativa tranquilidad, enfrenta nuevamente el temor de una escalada de violencia en la provincia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!