EEUU: Policía encuentra sin vida al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

Tras días de búsqueda, Claudio Neves, exalumno de 48 años, fue hallado muerto junto a dos armas, en New Hampshire

Agentes del FBI investigan cerca del edificio Barus y Holley en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island.

La Policía de Estados Unidos identificó el jueves, 18 de diciembre de 2025, a un ciudadano portugués de 48 años como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown, quien fue hallado sin vida con una herida de bala que las autoridades consideran autoinfligida.

El sospechoso fue identificado como Claudio Neves, de nacionalidad portuguesa, y fue encontrado muerto en una bodega del estado de New Hampshire, según informó la Policía estatal durante una conferencia de prensa.

Tras el anuncio, el alcalde de Providence, Brett Smiley, afirmó ante la prensa que "esta noche nuestros vecinos de Providence podrán respirar un poco más tranquilos".

Conexión académica con Brown

Las autoridades indicaron que rastrearon al sospechoso hasta una agencia de alquiler de automóviles en Massachusetts y posteriormente hasta el almacén en New Hampshire, donde fue localizado sin vida junto a una cartera y dos armas de fuego.

De acuerdo con información preliminar de la fiscalía, Neves es sospechoso de haber sido el autor del ataque que causó la muerte de los estudiantes Ella Cook, de Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de origen uzbeko-estadounidense.

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, señaló que el sospechoso estuvo matriculado en la institución entre 2000 y 2001 como estudiante de posgrado en física.

"Es lógico suponer que este hombre, cuando era estudiante, pasó mucho tiempo en el edificio donde ocurrió el tiroteo", afirmó.

