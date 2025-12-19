Trump suspende "lotería de green cards" tras tiroteo en Rhode Island

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 18 de diciembre de 2025 la suspensión inmediata del programa de lotería de visas de diversidad, conocido como “green cards”. La medida se tomó tras confirmarse que Claudio Manuel Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años y autor del tiroteo en Rhode Island, había ingresado al país en 2017 gracias a este sistema.

La decisión fue comunicada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien señaló que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recibió la orden de detener el programa “para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este mecanismo desastroso”.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



El tiroteo en Rhode Island

El ataque perpetrado por Neves Valente ocurrió en la Universidad de Brown, en Rhode Island, donde murieron dos estudiantes y un profesor del MIT. El sospechoso fue hallado muerto en un almacén de Salem, Nueva Hampshire, horas después del tiroteo.

Neves Valente había obtenido su residencia permanente en Estados Unidos mediante el programa DV1, que otorga cada año alrededor de 55.000 visas a ciudadanos de países con baja tasa de inmigración hacia EE.UU.. Su caso reavivó el debate sobre los criterios de admisión y la seguridad nacional, generando fuertes críticas hacia el sistema de selección aleatoria.

Impacto de la suspensión del programa

La suspensión de la lotería de visas afecta a miles de solicitantes en todo el mundo, quienes ya habían iniciado trámites para obtener la residencia permanente. El Departamento de Estado informó que las inscripciones para la edición 2026 quedaban en pausa hasta nuevo aviso.

El programa, creado en 1990, buscaba diversificar la inmigración hacia Estados Unidos, permitiendo el ingreso de personas de regiones con baja representación migratoria. Sin embargo, críticos como Trump sostienen que el sistema “abre la puerta a individuos que no deberían ser admitidos”.

En la edición 2025 de la lotería de visas de diversidad participaron cerca de 20 millones de personas, de las cuales más de 131.000 resultaron seleccionadas junto con sus familiares. El proceso de admisión contempla entrevistas exhaustivas y estrictas verificaciones de antecedentes. En el último sorteo, únicamente 38 ciudadanos portugueses obtuvieron una plaza.

El presidente Donald Trump, crítico del sistema migratorio por sorteo desde hace varios años, utilizó el reciente caso para reforzar su política de restricción de vías de inmigración legal. “No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar”, declaró en rueda de prensa, anticipando nuevas limitaciones incluso para programas reconocidos como la lotería de visas y el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, cuya eliminación busca llevar ante la Corte Suprema.

