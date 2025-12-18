Venezuela exige reunión urgente en la ONU tras bloqueo total de Trump a petroleros

Maduro solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión de emergencia para denunciar el bloqueo impuesto por Trump

Venezuela pidió a la ONU un reunión del Consejo de Seguridad tras bloqueo de EE.UU.

El gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, solicitó este 17 de diciembre de 2025 una reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU para discutir lo que calificó como una “agresión abierta y criminal” de Estados Unidos. La petición se produjo después de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo total” contra los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, intensificando la presión sobre el país caribeño.

La Cancillería venezolana denunció que la medida constituye un acto de “colonialismo” y “extorsión” que amenaza la estabilidad internacional. En una carta dirigida al secretario general António Guterres, el representante venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, advirtió que Washington “está imponiendo el caos y la destrucción en las relaciones internacionales del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos que provocaron la Segunda Guerra Mundial”.

La respuesta venezolana y el llamado a la ONU

Caracas recurrió al Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano encargado de garantizar la paz y la seguridad internacionales. En su comunicado oficial, la Cancillería venezolana pidió que se adopten “las medidas necesarias para restituir la legalidad internacional” y frenar lo que considera una agresión unilateral de Estados Unidos.

El gobierno venezolano también denunció que el bloqueo constituye un “gigantesco acto de extorsión” y un “plan propio del colonialismo”, al impedir que el país pueda comerciar libremente su petróleo en el mercado internacional.

Diplomáticos de la ONU señalaron que la reunión solicitada podría programarse para la próxima semana, aunque aún no se ha confirmado la agenda.

Venezuela expresó además su inconformidad por la incautación del buque Skipper ocurrida la semana pasada, así como por las declaraciones del asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien afirmó que Estados Unidos fue el creador de la industria petrolera venezolana y calificó la nacionalización de 1976 como “el mayor robo en la historia estadounidense”.

¿Por qué Trump podría declarar la guerra contra Venezuela? Estan son las señales Leer más

Escalada de tensiones entre Trump y Maduro

El anuncio de Trump se encuentra bajo una larga confrontación entre su administración y el gobierno de Maduro. Desde 2017, Washington ha impuesto sanciones económicas contra funcionarios venezolanos y empresas estatales, especialmente la petrolera PDVSA, con el objetivo de presionar un cambio político en Caracas.

RELACIONADAS El periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la guerra con Venezuela

En agosto de 2025, Estados Unidos desplegó fuerzas navales en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno venezolano denunció que se trataba de un plan para propiciar un cambio de régimen. El bloqueo total anunciado ahora representa una escalada significativa, pues afecta directamente la principal fuente de ingresos del país: la exportación de petróleo

Maduro calificó a Trump de “guerrerista y colonialista” y aseguró que sus políticas buscan “asfixiar económicamente” a Venezuela para forzar su rendición política.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!