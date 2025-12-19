Inició escrutinio especial que definirá al ganador de las presidenciales en Honduras

Separados por 43.000 votos, el país espera el resultado del escrutinio de actas, observado por la OEA y bajo alta tensión

Fotografía cedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que muestra a personas durante el escrutinio especial en Tegucigalpa (Honduras)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició el jueves, 18 de diciembre de 2025,un escrutinio de actas de votación que definirá al ganador de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, anunció el organismo.

Este recuento de actas con "inconsistencias" estaba en suspenso por denuncias de fraude de algunos partidos, que fueron descartadas el pasado lunes por la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, se inicia el escrutinio especial", señaló en la red social X la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Casi 2.800 actas serán revisadas bajo la supervisión de los partidos, un proceso que podría tardar de siete a diez días, según Eduardo Fuentes, directivo del CNE.

El empresario conservador Nasry Asfura (Partido Nacional), apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera el conteo con 1,3 puntos porcentuales sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla (Partido Liberal), también derechista.

Esa diferencia representa unos 43.000 votos. Según Nasralla, unos 500.000 sufragios están en juego en las actas que empezaron a ser auditadas en Tegucigalpa.

El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para dar a conocer al vencedor de estos comicios, cuyo conteo de votos se vio interrumpido varias veces por fallos informáticos.

La misión de la OEA llamó a que "esta fase del proceso se desarrolle en paz y con un espíritu colaborativo" para conocer al sucesor de la presidenta izquierdista, Xiomara Castro.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras afirma que la ley no admite un recuento "voto por voto" de todas las actas de las elecciones generales sin una causa legal.https://t.co/29cy5qvnJM pic.twitter.com/UfqCBWpnQ9 — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 17, 2025

Militares prometen "firmeza"

Nasralla, de 72 años y a quien Trump tilda de "casi comunista", exigía el recuento de todos los votos, pero finalmente aceptó el escrutinio de las casi 2.800 actas problemáticas.

Sin embargo, este jueves consideró que una vez concluya dicha auditoría "se deben revisar las inconsistencias de todo el proceso", que según él abarcan unas 8.000 urnas.

La presidenta Castro también abogaba por el recuento de todos los votos, aduciendo que el proceso está "seriamente cuestionado" por "falta de transparencia", coacción de electores por parte de pandilleros y "amenazas" de Trump.

Su candidata, Rixi Moncada, quien quedó en un lejano tercer lugar, exige incluso la nulidad de los comicios.

No obstante, la mandataria afirmó este jueves que respetará al ganador que proclame el CNE y que el próximo 27 de enero terminará "pacíficamente" su gobierno.

Castro formalizó su compromiso durante una ceremonia de traspaso de mando de las Fuerzas Armadas, cuyo nuevo jefe, Héctor Valerio, prometió apoyar con "firmeza" el resultado electoral.

Los militares juegan un papel fundamental en el empobrecido país centroamericano, donde han asestado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el mandatario Manuel Zelaya, esposo de la actual gobernante.

El rol de Trump

Las elecciones han estado marcadas por la intervención de Trump, quien advirtió de "consecuencias" para Honduras si cambia el resultado que favorece parcialmente a Asfura, empresario de 67 años.

Trump también indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo partido que Asfura y quien purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

En medio de la incertidumbre se han registrado altercados frente a las instalaciones donde reposan los votos.

Un soldado resultó herido la noche del miércoles al ser impactado en el rostro con un explosivo artesanal en medio de una manifestación de seguidores oficialistas y liberales.

La demora para entregar los resultados definitivos también alimenta suspicacias sobre una posible ampliación del mandato de Castro si vence el plazo para proclamar al ganador.

Esta semana, la Fiscalía también dijo que investigaba unos audios en los que una persona, a quien dirigentes de izquierda identificaron como el expresidente Hernández, invitaba a un interlocutor a rechazar un recuento total de votos.

A ello se sumó la presencia de dos hijas del exmandatario en la ceremonia militar de este jueves. "Estamos aquí (...) respaldando a un grupo de militares que hoy se retiran", declaró Isabela Hernández a periodistas.

