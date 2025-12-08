Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro 2025 tras el Emelec vs. Macará

Macará sorprendió en el Capwell y Emelec complicó sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Emelec y Macará se enfrentaron por la octava fecha del hexagonal 2 de la LigaPro 2025.

Emelec perdió 0-2 ante Macará este lunes 8 de diciembre de 2025, cerrando la octava jornada del segundo hexagonal de la LigaPro. El ambiente en el estadio Capwell fue de frustración total. El equipo eléctrico terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Castelli y vio cómo se aleja el sueño de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

El Bombillo llegaba con la obligación de sumar en casa frente a un rival que no había podido derrotar en toda la temporada. Necesitaba los tres puntos para acercarse a los dos primeros lugares del grupo, posiciones que entregan los cupos internacionales. Sin embargo, la presión terminó jugando en contra del cuadro azul.

La expulsión de Castelli cambió el rumbo del compromiso

Facundo Castelli fue expulsado en el Capwell. api

El duelo quedó condicionado al minuto 44, cuando Facundo Castelli vio la tarjeta roja tras la revisión del VAR. La decisión encendió la molestia en el banquillo eléctrico. Para empeorar el panorama, Federico Paz marcó el 0-1 en el 45+3', generando un contraste total entre la desazón local y la celebración del conjunto ambateño.

En la segunda mitad, Emelec buscó el descuento con insistencia. Luis Fragozo intentó romper líneas y Romario Caicedo generó peligro por las bandas, pero ninguna aproximación fue suficiente. Al minuto 66, Janpol Morales marcó el 0-2 final.

El equipo empezó a despedirse de la posibilidad de pelear por un cupo en torneos Conmebol, mientras Macará aprovechó su orden táctico para sentenciar el duelo.

Seis puntos en disputa para un cierre de infarto: así va la tabla de posiciones

A Emelec le quedan dos fechas para intentar una remontada épica. Con seis puntos aún disponibles, los dirigidos por Guillermo Duró, actualmente en la cuarta posición del hexagonal 2, deberán ganar todo y esperar resultados para meterse entre los dos primeros puestos que otorgan la clasificación internacional.

