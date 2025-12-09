Moises Caicedo: El ecuatoriano ya está entre los más caros del mundo

El jugador del Chelsea aumentó su valor y ahora está entre los 15 jugadores más costosos del mundo

Tras el pitazo final en Stamford Bridge, Moi llevó sus manos al cielo y agradeció a Dios por la victoria.

Moisés Caicedo, el jugador ecuatoriano del Chelsea F.C., ha sabido maravillar a los aficionados tanto del fútbol inglés como del ecuatoriano cuando juega con la selección. El centrocampista ahora se encuentra entre los 15 jugadores más costosos del mundo por valor de mercado. Su alta cotización lo coloca por encima de figuras destacadas en el mundo del fútbol como Ousmane Dembélé, Julián Álvarez, Raphinha y Khvicha Kvaratskhelia.

Sus destacadas participaciones tanto en la Premier League inglesa y en la reconocida Champions League lo han posicionado como un elemento destacado en la presente temporada, siendo elogiado por exfiguras del Chelsea como: Tim Sherwood y Frank Lebouef.

El sacrificio y talento del tricolor ahora se materializan en el valor económico que se refleja en la web de Transfermarkt, considerada como una de las páginas más confiables y la referencia principal en el mercado de fichajes y la tasación de jugadores a nivel global.

Moises Caicedo, el ecuatoriano más caro del mundo

Moisés Caicedo (i) destaca sobre el resto de sus compañeros en la selección como: Willian Pacho (c) y Piero Hincapié (d). ARCHIVO / EXPRESO

'Niño Moi', apodo por el cual se conoce al destacado mediocampista ecuatoriano, ha tenido estadísticas que lo destacan entre los jugadores que se desarrollan en la misma posición del ecuatoriano.

Moises cuenta con tres goles en la actual temporada de la Premier League, habiendo jugado 983 minutos y teniendo un asombroso 91% de pases precisos, convirtiendolo en una referencia de seguridad para su equipo dentro del campo de juego.

¿Quiénes son los 15 jugadores más caros del mundo?

Lamine Yamal (FCB): €200.000 Erling Haaland (MCFC): €200.000 Jude Bellingham (RMCF): €180.000 Kylian Mbappé (RMCF): €180.000 Vinicius Junior (RMCF): €150.000 Pedri (FCB): €140.000 Jamal Musiala (FCBM): €140.000 Michael Olise (FCBM): €130.000 Bukayo Saka (AFC): €130.000 Federico Valverde (RMCF): €130.000 Cole Palmer (CFC): €120.000 Declan Rice (AFC): €120.000 Alexander Isak (LFC): €120.000 Moises Caicedo (CFC): €110.000 Florian Wirtz (LFC): €110.000

