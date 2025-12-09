Moises Caicedo: El ecuatoriano ya está entre los más caros del mundo
El jugador del Chelsea aumentó su valor y ahora está entre los 15 jugadores más costosos del mundo
Moisés Caicedo, el jugador ecuatoriano del Chelsea F.C., ha sabido maravillar a los aficionados tanto del fútbol inglés como del ecuatoriano cuando juega con la selección. El centrocampista ahora se encuentra entre los 15 jugadores más costosos del mundo por valor de mercado. Su alta cotización lo coloca por encima de figuras destacadas en el mundo del fútbol como Ousmane Dembélé, Julián Álvarez, Raphinha y Khvicha Kvaratskhelia.
Sus destacadas participaciones tanto en la Premier League inglesa y en la reconocida Champions League lo han posicionado como un elemento destacado en la presente temporada, siendo elogiado por exfiguras del Chelsea como: Tim Sherwood y Frank Lebouef.
El sacrificio y talento del tricolor ahora se materializan en el valor económico que se refleja en la web de Transfermarkt, considerada como una de las páginas más confiables y la referencia principal en el mercado de fichajes y la tasación de jugadores a nivel global.
Moises Caicedo, el ecuatoriano más caro del mundo
'Niño Moi', apodo por el cual se conoce al destacado mediocampista ecuatoriano, ha tenido estadísticas que lo destacan entre los jugadores que se desarrollan en la misma posición del ecuatoriano.
Moises cuenta con tres goles en la actual temporada de la Premier League, habiendo jugado 983 minutos y teniendo un asombroso 91% de pases precisos, convirtiendolo en una referencia de seguridad para su equipo dentro del campo de juego.
¿Quiénes son los 15 jugadores más caros del mundo?
- Lamine Yamal (FCB): €200.000
- Erling Haaland (MCFC): €200.000
- Jude Bellingham (RMCF): €180.000
- Kylian Mbappé (RMCF): €180.000
- Vinicius Junior (RMCF): €150.000
- Pedri (FCB): €140.000
- Jamal Musiala (FCBM): €140.000
- Michael Olise (FCBM): €130.000
- Bukayo Saka (AFC): €130.000
- Federico Valverde (RMCF): €130.000
- Cole Palmer (CFC): €120.000
- Declan Rice (AFC): €120.000
- Alexander Isak (LFC): €120.000
- Moises Caicedo (CFC): €110.000
- Florian Wirtz (LFC): €110.000
