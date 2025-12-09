Expreso
Tras el pitazo final en Stamford Bridge, Moi llevó sus manos al cielo y agradeció a Dios por la victoria.cortesía

Moises Caicedo: El ecuatoriano ya está entre los más caros del mundo

El jugador del Chelsea aumentó su valor y ahora está entre los 15 jugadores más costosos del mundo

Moisés Caicedo, el jugador ecuatoriano del Chelsea F.C., ha sabido maravillar a los aficionados tanto del fútbol inglés como del ecuatoriano cuando juega con la selección. El centrocampista ahora se encuentra entre los 15 jugadores más costosos del mundo por valor de mercado. Su alta cotización lo coloca por encima de figuras destacadas en el mundo del fútbol como Ousmane Dembélé, Julián Álvarez, Raphinha y Khvicha Kvaratskhelia.

Sus destacadas participaciones tanto en la Premier League inglesa y en la reconocida Champions League lo han posicionado como un elemento destacado en la presente temporada, siendo elogiado por exfiguras del Chelsea como: Tim Sherwood y Frank Lebouef.

El sacrificio y talento del tricolor ahora se materializan en el valor económico que se refleja en la web de Transfermarkt, considerada como una de las páginas más confiables y la referencia principal en el mercado de fichajes y la tasación de jugadores a nivel global.

Moises Caicedo, el ecuatoriano más caro del mundo

Ecuador, Sebastián Beccacece, Mundial 2026, generación dorada, falta de efectividad, FEF
Moisés Caicedo (i) destaca sobre el resto de sus compañeros en la selección como: Willian Pacho (c) y Piero Hincapié (d).ARCHIVO / EXPRESO
Independiente del Valle

Independiente del Valle, un campeón de LigaPro 2025 regular

Leer más

'Niño Moi', apodo por el cual se conoce al destacado mediocampista ecuatoriano, ha tenido estadísticas que lo destacan entre los jugadores que se desarrollan en la misma posición del ecuatoriano.

Moises cuenta con tres goles en la actual temporada de la Premier League, habiendo jugado 983 minutos y teniendo un asombroso 91% de pases precisos, convirtiendolo en una referencia de seguridad para su equipo dentro del campo de juego.

¿Quiénes son los 15 jugadores más caros del mundo?

  1. Lamine Yamal (FCB): €200.000
  2. Erling Haaland (MCFC): €200.000
  3. Jude Bellingham (RMCF): €180.000
  4. Kylian Mbappé (RMCF): €180.000
  5. Vinicius Junior (RMCF): €150.000
  6. Pedri (FCB): €140.000
  7. Jamal Musiala (FCBM): €140.000
  8. Michael Olise (FCBM): €130.000
  9. Bukayo Saka (AFC): €130.000
  10. Federico Valverde (RMCF): €130.000
  11. Cole Palmer (CFC): €120.000
  12. Declan Rice (AFC): €120.000
  13. Alexander Isak (LFC): €120.000
  14. Moises Caicedo (CFC): €110.000
  15. Florian Wirtz (LFC): €110.000

