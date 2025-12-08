Así le fue a Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025: ¿Cuántas medallas de oro ganó?

Un total de 133 medallas aseguró el equipo ecuatoriano en Ayacucho, pero tuvo nombres que más destacaron en su participación

La delegación ecuatoriana culminó su participación en los XX Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025 con un balance histórico. La patinadora de velocidad, Gabriela Vargas, fue la tricolor que se encargó de poner el broche de oro de una destacada actuación que cerró en 40 medallas doradas.

Vargas, quien además portó la bandera nacional en la ceremonia de inauguración junto al pugilista Gerlon Congo, se erigió como una de las figuras cumbre del certamen tras asegurar dos valiosas preseas en su disciplina: una medalla de plata en los 1.000 metros sprint y posteriormente oro en los 10.000 metros eliminación.

Congo también se bañó de oro al imponerse en la categoría de +90 kg de boxeo.

“Me sentí bastante bien, estuve muy enfocada para las carreras. Ahora estoy muy feliz personalmente, pero también de aportar un oro más para Ecuador”, dijo la patinadora, que también expresó satisfacción por haber igualado las medallas de oro que la edición realizada Valledupar 2022.

David Farinango (I) y (D) se consagraron en la prueba de aguas abiertas. Cortesía

Los resultados se dieron pese a que Ecuador inscribió a 176 deportistas, 81 menos que los 257 que compitieron en Valledupar 2022, la anterior cita de este tipo. Dicho esto, aún con la reducción, se repitieron los 40 oros, mientras que en platas se hizo 49 y bronces 44 .

En total, 133 atletas se subieron al podio, lo que se traduce en una efectividad del 75% de la delegación, según el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Deportistas que más destacaron de Ecuador en los Bolivarianos 2025

El equipo tuvo varios multimedallistas, ente ellos Esteban Enderica, quien cosechó dos oros en 1.500 m estilo libre, 10 km aguas abiertas, y dos platas en 400 m combinado individual y 5 km aguas abiertas.

Las atletas Nicole Caicedo y Katriel Angulo, lograron el oro cada una. Además, Caicedo agregó una plata en una de sus cuatro pruebas individuales.

Alberto Miño en tenis de mesa tuvo una maratónica participación en 16 partidos y se llevó una medalla en cada modalidad que disputó: un oro y tres bronces.

Por su parte, once deportistas revalidaron el título bolivariano que ya habían conseguido en 2022, incluyendo a figuras como Jordy Jiménez (marcha), Alais Perea (gimnasia), José Acevedo (karate), y el cuarteto dorado de lucha: Andrés Montaño, Jacqueline Mollocana, Lucía Yépez y Luisa Valverde.

El triatlón también ratificó su dominio con Juan José Andrade, junto a Gabriel Terán. Fueron campeones en parejas, mientras que Terán se coronó en la prueba individual masculina.

Una mención especial mereció la participación inédita de Óscar Ortega en E-Sports, quien hizo historia al coronarse campeón de eFootball. Finalmente, disciplinas como atletismo (7 oros) y lucha (5 oros de 7 participantes) lideraron la entrega de preseas doradas.

