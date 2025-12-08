El Clásico del Astillero se jugará en Europa: Exjugadores preparan una nueva edición

Un grupo de exfutbolistas de Barcelona SC y Emelec emprenderán el viaje a Italia y España para el partido de exhibición

Una delegación de exjugadores de Barcelona y Emelec se preparan para animar a los compatriotas en Europa. Así se dio a conocer este lunes 8 de diciembre, en la rueda de prensa de las Leyendas del Fútbol Ecuatoriano, que protagonizarán una nueva edición del Clásico del Astillero en el Viejo Continente el próximo año.

Hjalmar Zambrano, exjugador del Ídolo, direcciona esta organización que será realizada por segunda ocasión y contempla cinco partidos de exhibición en dos países: Italia y España.

Génova será la primera sede (1 de mayo), al día siguiente jugarán en Milan (2 de mayo) y luego se trasladarán de territorio para disputar el tercer encuentro en Barcelona (3 de mayo). Finalmente, Madrid (9 de mayo) y Murcia (10 de mayo) acogerán a las leyendas.

Exjugadores de Barcelona y Emelec participarán en l Clásico del Astillero en Europa 2026. Christian Macías / EXPRESO

Según Zambrano, el evento de exfutbolistas, cuya planificación lleva más de 4 meses, tiene como objetivo unir a la comunidad ecuatoriana y se contempla más actividades en donde podrán compartir con ellos. Incluso, habrán cotejos preliminares de compatriotas en esas localidades.

Clásico del Astillero, por emular y mejorar la edición 2024

Esta nueva edición del Clásico del Astillero en Europa se presentará con el antecedente de haberlo llevado a cabo en 2024. Fue solo en tres ciudades, pero ante la buena acogida los llevó sumar dos más para para el próximo año.

