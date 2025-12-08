Independiente del Valle, un campeón de LigaPro 2025 regular

Análisis: En un torneo blandengue que erosionó la competitividad de los clubes, los rayados fueron el menos malo

El perfeccionamiento de una destreza pasa por su repetición constante, en un entorno cada vez más competitivo. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé son talentos superlativos potenciados al máximo en el implacable rigor del mejor fútbol del mundo.

Si a Leo le tocaría ser Messi en la LigaPro de Ecuador, terminaría envejecido y dirigiendo canteranos, ya que un entorno mediocre intoxica a los geniales. Y es que LigaPro y los presidentes de sus clubes aprobaron un campeonato para premiar la regularidad.

Independiente del Valle, actual campeón, no supo ganar el título en recientes dos finales consecutivas: la Copa Ecuador ante un destartalado El Nacional, y la liga contra una Liga de Quito que dio cátedra.

Un espejismo fatal

No es de bajar la soga, toca saltar más. En la Sudamericana, el actual campeón empató en casa ante un Atlético Mineiro a la baja, que de local (3-1) le mandó a regresar por tierra, ya que el rey regular fue blandengue y sin ideas.

Liga también pagó el espejismo de competir en modo mediocre. Pese a que Tiago Nunes plasmó un partido memorable para el 3-0 en Casa Blanca, sufrió la sentencia de Abel Ferreira, su colega de Palmeiras, para quien en Allianz Parque 90 minutos son mucho tiempo.

Los albos, desconcertados, cayeron avasallados por un rival que pareció de otro mundo, digno representante de esos grandes atributos que busca recuperar el fútbol brasileño; la belleza aconteciendo en medio de una eficacia demoledora con un 4-0.

Tomar atajos, peligroso

Un torneo pobre, efecto del penoso desempeño de LigaPro y los presidentes de los clubes, consagró campeón al menos malo. ¿De eso se trata?

Recuerdo que en la fiesta de Año Viejo, los pelados del barrio hacían fila para la última piñata, que estaba repleta de harina y monedas de centavo. Independiente se llevó esa piñata sin regalo.

LigaPro aniquiló la esencia competitiva. Su campeón lo fue ganando semifinales y la gran final. IDV, LDU(Q), Barcelona y U. Católica (que estuvo para más de una sorpresa) pudieron protagonizar duelos con ocho estadios llenos, pero se quedaron disputando premios consuelo.

¿Eso es todo? Sí. Y no alcanza, salvo citar al profesor Henry Fiol: “La rutina... pena me da. El truquito, hasta pena me da. La maroma, pena me da”. Qué pena me da, siempre la misma jugada. ¡Tengo pena contigo!

