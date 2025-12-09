Agustín Tapia y Federico Chingotto, los # 1 del pádel mundial listos para Ecuador

Este es el cronograma que cumplirán las estrellas del deporte que en Ecuador crece a pasos agigantados. Hay partido amistoso

Los dos mejores jugadores de pádel del mundo, los argentinos Agustín Tapia (#1) y Federico Chingotto (#2), llegan al país para enfrentarse en un partido de exhibición en Quito, como parte del evento denominado Ecuador Pádel Stars.

De acuerdo con la organización, el martes 16 de diciembre los máximos exponentes de un deporte que se encuentra en pleno crecimiento en el país, darán un conversatorio en Quorum, establecimiento ubicado en Centro Comercial Paseo San Francisco, desde las 17:00, donde compartirán de cerca sus experiencias con los amantes de la disciplina y el público en general, así como firmar autógrafos, tomarse fotos y demás.

Un día después, el miércoles 17, Tapia y Chingotto jugarán un partido amistoso que está llamado a ser uno de los encuentros más esperados del año por los fanáticos del pádel, teniendo como escenario el Club Rancho San Francisco de Quito.

Detalles del evento

Tapia posa junto al trofeo de la Premier Pádel en Acapulco, México. CORTESÍA

Según se pudo conocer, las entradas ya están disponibles para el público general en www.meet2go.com y a través de la cuenta oficial @meet2go.

El # 1 del pádel, Agustín Tapia, llega luego de coronarse el 1 de diciembre, junto al español Arturo Coello, como monarcas del torneo de Acapulco (México) en la Premier Pádel, el último grande de la temporada, ante la también dupla hispano-argentina integrada por Alejandro Galán y coincidentemente Federico Chingotto.

