Alexander González fuera de Emelec: El venezolano ya no jugará en los 'Electricos'

El lateral derecho de la selección de Venezuela ya no jugará en Emelec por valores adeudados

El venezolano Alexander González no jugará más con la camiseta de Emelec hasta final de temporada.

Las malas noticias siguen estando presentes en el Club Sport Emelec, ya que después de la lamentable derrota 0-2 de los 'Millonarios' ante el Macará de Ambato, el jugador venezolano Alexander González habría anunciado su salida del equipo por no poder llegar a un acuerdo sobre los valores pendientes que la dirigencia azul mantiene con el.

El pasado 22 de octubre, cuando Emelec superó en penales a Guayaquil City por los cuartos de final de la Copa Ecuador, el defensor vinotinto había hablado sobre una repentina salida de Emelec por la situación economica que vive el equipo.

Horas más tarde, el DT del 'Ballet Azul', Guillermo Duró, mencionó que había conversado con González y este le había manifestado el deseo de seguir jugando con Emelec pese a todos los problemas economicos que rodean a la institución guayaquileña. Finalmente, casi 2 meses despues, parece que la salida de González es inminente.

Se vienen más salidas y más problemas para el Club Sport Emelec

Así como la salida de Christian Cueva de Emelec hace unos días, la salida de González tarde o temprano se hará oficial mediante las redes sociales del club electrico. El jugador no es el unico afectado por la situación economica del club, ya que esta ha llevado a paralizaciones de entrenamientos y videos de los jugadores solicitando que se solucionen los problemas salariales de la institución con sus deportistas y cuerpo tecnico.

Se espera a que las salidas del Emelec aumenten en el transcurso de este final de temporada, mientras que la dirigencia de los azules actualmente tendrá que enfrentar un juicio por supuestas irregularidades en la inscripcion del directorio del Jorge Guzmán (actual presidente de Emelec).

La audiencia se llevará a cabo el miercoles 10 de diciembre a las 10:30 vía telematica. Esta misma fue impulsada por el socio y exdirectivo del Club Sport Emelec, Carlos Puga.

La resolución de este caso podría llevar a la expulsión de Jorge Guzmán y su directorio de la institución, junto a la posible aplicación de un interventor hasta que se resuelva la situación de la administración emelecista.

