Liga de Quito se juega la temporada ante Independiente del Valle

El campeón de la LigaPro 2025 podría decidir si permite o no a los albos avanzar a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Independiente del Valle y Liga de Quito fueron los finalistas de las dos últimas temporadas (2023 y 2024), de ahí su ‘cantada’ rivalidad.

Liga de Quito enfrenta este miércoles 10 de diciembre uno de los partidos más cruciales de su temporada, en su visita a Independiente del Valle, que el sábado pasado se consagró campeón de la LigaPro 2025.

Lea también: Emelec aún sueña con la Sudamericana o Libertadores, pero depende de otros resultados

El objetivo albo es ganar y asegurar virtualmente el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

El cotejo corresponde a la fecha 3 del primer hexagonal, que fue diferido por la participación de ambos equipos en torneos internacionales. Se jugará desde las 17:00 en el estadio Banco Guayaquil, ubicado en Sangolquí.

En el regreso de Moisés Caicedo, Chelsea se estanca en Champions League ante Atalanta Leer más

Los universitarios, con 65 puntos, aún tienen la tarea de asegurar el subcampeonato, ya que siguen en la pelea con Barcelona (64) por ese lugar. Una victoria en el cotejo les permitirá alejarse de los amarillos.

Para Jorge Benalcázar, exjugador azucena en los periodos 1995-1996 y 1998-2000, a Liga “solo le sirve ganar para poder llegar a ser subcampeón de la LigaPro y obtener el cupo directo para la Copa Libertadores del siguiente año”.

Partido con morbo

Si bien el conjunto del Valle se proclamó campeón el sábado pasado, eso no le resta relevancia al encuentro. Así lo confirmó Andrés Larriva, gerente comercial del club.

“Para nosotros es un partido de festejo, de celebración, donde vamos a disfrutar del logro obtenido con nuestra gente, por lo que tenemos preparada una verdadera fiesta. Así que esperamos que la mayor cantidad de hinchas del Independiente y el fútbol puedan acompañarnos”, destacó el dirigente.

Dicho esto, no dejarán de lado el compromiso y la responsabilidad con la que enfrentan cada encuentro.

“Lo jugaremos como siempre, con profesionalismo y seriedad, por defender nuestro escudo y club. Pero creo que merecemos un crédito y la oportunidad de disfrutar también”, añadió.

En eso coincide con Benalcázar. “No deja de ser un partido atractivo, precisamente por lo que está en juego para Liga de Quito y lo que representa tener un compromiso de ventaja sobre Barcelona”, analizó el experto.

Tres son las veces que se ha enfrentado este año por LigaPro Independiente y Liga de Quito, con saldo de 2 empates y 1 victoria alba. KARINA DEFAS / EXPRESO

Independiente y Liga de Quito se enfrentaron en las finales de la LigaPro en las temporadas 2023 y 2024, ambas ganadas por los blancos. De ahí el picante del cotejo.

Los partidos que quedan

En el camino hacia el último cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores, a Liga le quedarán, tras el encuentro ante Independiente, dos cotejos, al igual que a los toreros, por lo que el duelo ante los rayados de este miércoles reviste una gran relevancia.

De acuerdo con el calendario, el domingo 14 de diciembre los universitarios visitarán a Libertad en Loja y cerrarán la temporada como locales frente a Universidad Católica, partido programado para el 21 de este mes.

Mientras que Barcelona jugará de local este domingo contra Orense en el estadio Monumental de Guayaquil y pondrá fin a su campaña en LigaPro en el estadio Banco Guayaquil ante Independiente del Valle.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ