En el regreso de Moisés Caicedo, Chelsea se estanca en Champions League ante Atalanta

Los ecuatorianos Moisés Caicedo y Kevin Rodríguez vivieron una fecha amarga en la Champions tras caídas de Chelsea y Union SG

Una dolorosa jornada en la Champions League vivieron el martes 9 de diciembre los ecuatorianos Moisés Caicedo y Kevin Rodríguez, quienes no lograron evitar las derrotas de sus equipos.

Ni el retorno de Niño Moi al mediocampo del Chelsea pudo frenar el mal momento del cuadro inglés, que llegó a Bérgamo con la intención de resarcirse de la derrota ante Leeds United (3-1) y del empate frente a Bournemouth (0-0). Sin embargo, el equipo sufrió una remontada 2-1 ante Atalanta, resultado que cerró amargamente su participación en el torneo UEFA durante 2025.

Destacado rendimiento individual, pero insuficiente

Barcelona SC y la Copa Libertadores 2026: el costo millonario de la no clasificación Leer más

Caicedo, que ya cumplió dos de los tres partidos de suspensión en la Premier League, volvió al equipo titular. Aunque sus cifras fueron sobresalientes —5 recuperaciones, 3 intercepciones, 6 pases en el último tercio y 4 barridas ganadas de 4—, su aporte no fue suficiente para asegurar los tres puntos.

El gol inicial de Joao Pedro fue revertido por las anotaciones de Scamacca y De Ketelaere, que sellaron la victoria italiana. Con esta caída, el Chelsea quedó en zona de repechaje con 10 puntos, mientras que Atalanta escaló al tercer puesto con 13 unidades, entrando en zona de clasificación directa a octavos de final.

La Rola Rodríguez tampoco pudo evitar la derrota del Union Saint-Gilloise

Kevin Rodríguez en acción en el partido entre Union Saint-Gilloise ante Olympique de Marsella. EFE

En simultáneo, el delantero ecuatoriano Kevin ‘La Rola’ Rodríguez fue titular y disputó 82 minutos en la derrota 3-2 del Union Saint-Gilloise ante Olympique de Marsella. El cuadro belga confió nuevamente en la capacidad ofensiva del tricolor, aunque el atacante aún no consigue marcar en la presente Champions League.

Agustín Tapia y Federico Chingotto, los # 1 del pádel mundial listos para Ecuador Leer más

La derrota complica las aspiraciones del Union SG, que salió de la zona de repechaje y ahora está obligado a vencer al Bayern Múnich y al Atalanta para mantener vivas sus opciones de avanzar en el torneo continental.

Más acción ecuatoriana en la sexta jornada

La participación tricolor continuará el miércoles 10 de diciembre con Joel Ordóñez y Piero Hincapié en el duelo entre Brujas y Arsenal a las 15:00 (hora Ecuador). A la misma hora, Willian Pacho y el PSG visitarán al Athletic de Bilbao.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!