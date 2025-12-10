Messi llega a Guayaquil: Inter Miami enfrentará al Barcelona SC

La presencia de Lionel Messi en Guayaquil será anunciada oficialmente, para el duelo entre Inter Miami y Barcelona

Guayaquil se prepara para vivir un capítulo irrepetible en su historia futbolera. Este miércoles 10 de diciembre de 2025 será anunciado oficialmente, que Lionel Messi pisará el estadio Monumental para enfrentar con el Inter Miami al Barcelona SC.

Los organizadores lo adelantaron con un mensaje que ya encendió el fervor nacional: “Guayaquil será el escenario donde el sueño se hace realidad. Cuando la leyenda viva camine por nuestra cancha, vas a querer decir: yo estuve ahí”.

El anuncio oficial será a las 17:00, pero la ciudad ya está vibrando desde horas antes. Daniel Molina, uno de los cerebros detrás del evento, ha alimentado la expectativa en redes sociales con frases que se han vuelto virales: “El país se está vistiendo de rosado”. Y no exagera. La presencia de Messi ha desencadenado una ola emocional que recorre barrios, ciudades y fronteras.

Inter Miami y todas sus figuras podrían llegar a Ecuador para disputar partidos amitosos. CORTESIA

La locura vestida de rosado

Lo que viene no es solo un partido. Es un fenómeno cultural. Es marketing deportivo convertido en espectáculo. Es la fusión de farándula, fútbol y devoción por el mejor jugador del planeta. El 7 de febrero de 2026 será la fecha marcada para el duelo.

Y no, esto no es la Noche Amarilla. Es algo más grande, más global, más cinematográfico. Será, según la organización, la despedida simbólica de Messi de Ecuador antes del Mundial 2026. Un gesto que adquiere tintes épicos, porque el argentino no estuvo en el país en la última jornada eliminatoria.

Ahora sí, Guayaquil se prepara para recibir al 10. Y el país entero para vivir la noche en que Messi convertirá a Ecuador en el centro del planeta fútbol.

