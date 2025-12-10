Expreso
Los juveniles del Club Sport Emelec podrían ser parte del equipo que juegue contra El Nacional.Joffre Flores / GRANASA

Emelec jugará con juveniles: La crisis en el 'Bombillo' se agudiza

Se habla de una nueva sanción FIFA por deudas, los jugadores empiezan a salir y la catera saltaría ante El Nacional

La situación en el Club Sport Emelec es cada vez más grave, ya que los jugadores del primer plantel de los azules habrían tomado la decisión de no saltar al campo de juego el próximo lunes 15 de diciembre, cuando tengan que recibir a El Nacional en el Estadio George Capwell. Las razones de esta decisión no son nuevas, ya que es bien sabido que el club mantiene haberes pendientes y no cruza un buen momento deportivo e institucional.

Al panorama planteado se suma a la salida de varios jugadores del conjunto guayaquileño, como la ya conocida recesión de Christian Cueva, quien regresó a Perú luego de salir del equipo por el sueldo que se le debía, misma razón por la que Alexander González, quien defendió la camiseta azul y plomo este año, oficializó el martes 9 de diciembre su ida. A ellos, este miércoles 10 trascendió la repentina salida del peruano Alfonso Barco.

Por si no fuera suficiente, este mismo miércoles las malas noticias siguieron llegando a las inmediaciones del club al conocerse que la dirigencia azul tendrá que enfrentar una audiencia ante el viceministerio de deporte por supuestas irregularidades en la inscripción del directorio. 

El trámite en cuestión se iba a dar este 10 de diciembre, sin embargo Roberto Ibáñez, viceministro del deporte, mencionó que Jorge Guzmán (actual presidente de Emelec) pidió el aplazo de la misma, que ahora se realizará el viernes 12 de diciembre.

Una situación que no da para más

Jugadores de Emelec enfrentarán partidos sin público tras las sanciones de LigaPro por incidentes en el Clásico.
Se augura una salida masiva de jugadores de Emelec a final de temporada.ARCHIVO EXPRESO
Pese a los intentos de hinchas azules por ayudar económicamente a su equipo, este no ha podido retomar una regularidad institucional que les asegure a sus jugadores y trabajadores sus puestos de trabajo. Se dice que los jugadores de Emelec no han cobrado desde agosto del presente año, y que algunos trabajadores del club como los médicos, no han recibido su salario en casi todo el año.

Mientras todo esto pasa, ahora jóvenes de entre 15 y 19 años tendrán que saltar al campo de juego ante la mirada de cientos de hinchas decepcionados por la critica situación de su equipo, quienes posiblemente no acudan al estadio a esperar un buen resultado. Por el momento, no se ha pronunciado ningún dirigente de los Millonarios, creando mucha más incertidumbre de la que ya se vive en el ambiente azul.

