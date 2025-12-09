Ruta ciclística de fin de año en Guayas llegará a Villa Club con fiesta y monigotes

Los grupos urbanos de ciclismo en Guayas se preparan para cerrar la temporada con una ruta recreativa de al menos 30 kilómetros, cuya llegada será en la urbanización Villa Club, en Daule. Este tipo de recorridos se ha consolidado como una práctica esencial para fortalecer la resistencia aeróbica, mejorar la técnica del pedaleo y reforzar la convivencia entre clubes locales.

Según Miguel Cedillo, líder de la organización, los equipos partirán desde sectores de Guayaquil, Durán, Salitre y Daule, dependiendo del punto de encuentro de cada grupo. El recorrido se desarrollará el 28 de diciembre y tendrá como meta la conocida cabaña de Angelito, ubicada a un costado de la Av. de las Mariposas, detrás de la ciudadela.

¿Qué aporta este recorrido a los ciclistas?

Cedillo, conocido también como Borrego, destacó que el encuentro será una fiesta general de fin de año del ciclismo provincial y nacional. Este tipo de rutas beneficia a los deportistas porque permiten trabajar el ritmo constante en pelotón, la economía de esfuerzo y la mejora del VO₂ máximo, fundamental para quienes buscan avanzar hacia pruebas de mayor exigencia. Además, pedalear en grupos numerosos ayuda a perfeccionar elementos técnicos como la toma de rueda, el control de velocidad y la comunicación dentro del equipo.

El cierre incluirá música, refrescos y una decoración especial para la primera elección de La Viuda 2025.

Además, después del evento principal se abrirá el “bailoteo” y se realizará la tradicional quema de monigotes, una actividad que se mantiene como parte de la celebración del cierre de temporada entre los clubes de ciclismo. Para muchos deportistas, este cierre representa un respiro emocional antes de iniciar los planes de entrenamiento del año siguiente, donde predominan trabajos de fondo, fuerza y técnica.

