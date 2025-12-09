Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Grupos ciclistas
Con la ruta ‘Viuda Fest’ se cierra la temporada ciclística.Cortesía

Ruta ciclística de fin de año en Guayas llegará a Villa Club con fiesta y monigotes

La actividad cubrirá varios kilómetros desafiantes y terminarán en Daule

Los grupos urbanos de ciclismo en Guayas se preparan para cerrar la temporada con una ruta recreativa de al menos 30 kilómetros, cuya llegada será en la urbanización Villa Club, en Daule. Este tipo de recorridos se ha consolidado como una práctica esencial para fortalecer la resistencia aeróbica, mejorar la técnica del pedaleo y reforzar la convivencia entre clubes locales. 

RELACIONADAS

Según Miguel Cedillo, líder de la organización, los equipos partirán desde sectores de Guayaquil, Durán, Salitre y Daule, dependiendo del punto de encuentro de cada grupo. El recorrido se desarrollará el 28 de diciembre y tendrá como meta la conocida cabaña de Angelito, ubicada a un costado de la Av. de las Mariposas, detrás de la ciudadela.

salchipaperos

El grupo de ciclistas Salchipaperos reactivan las rodadas en Durán

Leer más

¿Qué aporta este recorrido a los ciclistas?

Cedillo, conocido también como Borrego, destacó que el encuentro será una fiesta general de fin de año del ciclismo provincial y nacional. Este tipo de rutas beneficia a los deportistas porque permiten trabajar el ritmo constante en pelotón, la economía de esfuerzo y la mejora del VO₂ máximo, fundamental para quienes buscan avanzar hacia pruebas de mayor exigencia. Además, pedalear en grupos numerosos ayuda a perfeccionar elementos técnicos como la toma de rueda, el control de velocidad y la comunicación dentro del equipo.

El cierre incluirá música, refrescos y una decoración especial para la primera elección de La Viuda 2025.

Además, después del evento principal se abrirá el “bailoteo” y se realizará la tradicional quema de monigotes, una actividad que se mantiene como parte de la celebración del cierre de temporada entre los clubes de ciclismo. Para muchos deportistas, este cierre representa un respiro emocional antes de iniciar los planes de entrenamiento del año siguiente, donde predominan trabajos de fondo, fuerza y técnica.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Unión Europea revisa prohibición de autos a combustión por presión de países

  2. Ruta ciclística de fin de año en Guayas llegará a Villa Club con fiesta y monigotes

  3. Grupo Guayaquil Bicentenario Dr. Francisco Huerta Montalvo presenta libro

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este miércoles 10 de diciembre de 2025

  5. Ecuador, el segundo país que más autos híbridos y eléctricos compra en la región

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: Precio del diésel prémium se ajustará este 12 diciembre de 2025

  2. Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito

  3. Temor en Colinas de Los Ceibos: Vecinos denuncian ingreso violento a la urbanización

  4. Álvarez rompe contrato con seguridad de la Terminal tras agresiones a periodistas

  5. Análisis de la recaudación del IVA en Ecuador: ¿dónde están los fondos?

Te recomendamos