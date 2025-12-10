Independiente del Valle vs. Liga de Quito: dónde ver en vivo, hora y alineaciones

Independiente del Valle seguirá con los festejos como campeón, Liga de Quito busca asegurar el segundo lugar de la LigaPro

Independiente del Valle recibe a Liga de Quito en partido que fue aplazado de la fecha 3 del hexagonal final.

Independiente del Valle y Liga de Quito se enfrentan este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 17:00 (hora de Ecuador), en el estadio Banco Guayaquil, en partido que fue aplazado de la tercera fecha del hexagonal final de la LigaPro.

Te invitamos a leer: En el regreso de Moisés Caicedo, Chelsea se estanca en Champions League ante Atalanta

Los rayados llegan a este partido como los flamantes campeones del torneo ecuatoriano tras el empate 1-1 ante Libertad, que les permitió llegar a los 75 puntos y así asegurar el primer lugar de la LigaPro 2025.

Los del Valle toman este encuentro como la oportunidad de seguir con los festejos de su segunda estrella de la LigaPro, con la que sellan con broche de oro la temporada 2025. Pese a esto, resaltaron que lo afrontarán con seriedad y con la mira en salir con el triunfo.

RELACIONADAS Liga de Quito se juega la temporada ante Independiente del Valle

Liga de Quito, por su parte, buscará ganar en la casa de los negriazules para aumentar la ventaja de un punto que mantiene sobre Barcelona, en la lucha por el segundo lugar que premia con clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El técnico Tiago Nunes recupera al zaguero Gian Franco Allala y al lateral Leonel Quiñónez, quienes serán titulares en Chillo Jijón. El estratega brasileño apostará por Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray y Michael Estrada para el ataque.

Datos claves del partido

Fecha: Miércoles 10 de diciembre

Hora: 17:00 (de Ecuador)

Estadio: Banco Guayaquil

Transmite: Zapping y ECDF

Sigue en vivo Independiente del Valle vs. Liga de Quito

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!