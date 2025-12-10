Athletic Bilbao vs PSG: Canal para ver y detalles del partido por Champions League

El conjunto parisino depende de un triunfo para seguir en zona de clasificación directa a los octavos de final

París Saint-Germain (PSG), con el defensor ecuatoriano Willian Pacho como una de sus piezas principales, visitará este miércoles 10 de diciembre de 2025 al Athletic Bilbao en la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League 2025-26.

El duelo, que se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el estadio San Mamés, será decisivo para ambos clubes en sus aspiraciones de avanzar de ronda.

PSG, obligado a ganar para asegurar su clasificación en Champions League

El PSG, dirigido por el técnico Luis Enrique, llega ubicado en la cuarta posición con 12 puntos y sabe que una victoria lo mantendría en zona de clasificación directa a los octavos de final.

Para este compromiso, el técnico español apostará por un ataque lleno de talento, encabezado por Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y Lee Kang-in, quienes han sido determinantes en el funcionamiento ofensivo durante la fase grupal.

Willian Pacho, pieza clave en la defensa parisina

En defensa, la presencia de Willian Pacho será clave para sostener el bloque parisino. El ecuatoriano se ha consolidado como un futbolista fiable y su experiencia será vital ante un rival que saldrá a jugarse la vida frente a su afición.

Bajas sensibles en el PSG para el duelo en San Mamés

No obstante, el PSG no llega completo: Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Lucas Chevalier están descartados por lesión, mientras que Lucas Hernández no podrá actuar debido a una expulsión en la jornada anterior.

Athletic Bilbao busca salir del fondo y soñar con el repechaje

Del otro lado, Athletic Bilbao afronta el encuentro con la urgencia de sumar tres puntos. El conjunto vasco ocupa la casilla 29, con apenas cuatro unidades, y necesita una victoria que lo acerque al repechaje para los octavos de final.

Pese a su complicada situación, el equipo dirigido por Ernesto Valverde cuenta con jugadores capaces de marcar diferencia, como Gorka Guruzeta, Nico Williams y Oihan Sancet.

Sin embargo, también presenta bajas sensibles: Aymeric Laporte, Maroan Sannadi y Aitor Paredes no estarán por lesión.

Dónde ver el partido en Ecuador: transmisión EN VIVO por TV y streaming

En Ecuador, el partido Athletic Bilbao vs PSG se podrá disfrutar EN VIVO a través del canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+.

