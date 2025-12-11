El Nacional: dudas sobre el futuro del club tras el descenso

Juan Carlos Burbano, campeón con los rojos, y Tito Manjarrez, último presidente militar, apuntan al regreso de las FFAA.

El Nacional logró la permanencia en la cancha, pero la falta de pago a varios acreedores le hizo descender a la Serie B.

Una vez que se confirmó el descenso administrativo de El Nacional a la Serie B, la noche del miércoles 10 de diciembre de 2025, queda la incógnita sobre el futuro de los puros criollos, sumidos en una grave crisis económica.

Juan Carlos Burbano, quien fue capitán y campeón con el Rojo en 1996, comentó que “es muy doloroso y provoca tristeza la situación por la que está pasando mi equipo, porque soy hincha de El Nacional. Todo producto del mal manejo de administraciones anteriores”.

El descenso es solo la punta del iceberg, puesto que tiene otros problemas, como salarios no pagados a los actuales jugadores y personal administrativo, demandas por deudas de exfutbolistas y entrenadores, el posible embargo del complejo de Tumbaco, entre otros.

Ante esto, Burbano, quien jugó una década en el club, manifestó que sería bueno realizar una auditoría para “esclarecer el manejo administrativo, y si es el caso de que Marco Pazos (actual presidente) dé un paso al costado, la persona que se haga cargo tenga claro el panorama”.

También propuso “la llegada de un empresario o una persona que invierta recursos económicos para que el equipo pueda regresar a la Serie A lo más pronto posible y no se repita el caso de Deportivo Quito, que no ha logrado salir de la Segunda Categoría”.

Para el último presidente militar del club, el general Tito Manjarrez, “nunca hemos estado en una situación tan grave como la que estamos atravesando hoy. Por eso nos encontramos sumamente preocupados por el futuro del club”.

El exdirectivo cree que una de las vías para salvar al Rojo es el regreso de las Fuerzas Armadas al manejo del club.

“Este fracaso lo debemos tomar como un reto y realizar una reingeniería en el club, incluyendo a las Fuerzas Armadas, que trabajaron por el club no buscando réditos personales, sino por el bien de la institución, y modificar los estatutos del club para el ingreso de nuevos inversionistas”.

Agregó que esta reingeniería “cuando el club estuvo en manos militares nunca vivimos situaciones de esta naturaleza. Ya sea porque teníamos responsabilidades ante el mando, porque teníamos más cariño al club o porque siempre fuimos sinceros y honestos, y nunca buscamos beneficio para nosotros”.

Burbano también apoya la opción del regreso de una administración militar, aunque mencionó que no ve un interés concreto de las Fuerzas Armadas para retomar el control.

El Nacional todavía debe jugar dos partidos de la LigaPro: el lunes ante Emelec, en Guayaquil; y el último en casa, ante Delfín. Cortesía

LÍOS CON DOCUMENTOS

Se conoció que la apelación de El Nacional sobre un pago realizado de forma tardía no pasó, ya que entre los documentos presentados estaba uno que habría sido alterado.

Andrés Holguín, quien estuvo asesorando a los puros criollos en el tema legal, señaló que por temas familiares no participó de la última audiencia, y que desconoce sobre la entrega de supuestos documentos falsificados.

El jurista detalló que el presidente Pazos, mediante una empresa, fue quien obtuvo los certificados que fueron presentados a la Cámara de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

EN MANOS DE LA FEF

Falta conocer la decisión oficial sobre el club que ocupará la plaza que deja El Nacional.

En el reglamento de la FEF, la disposición quinta indica que “si una de las series o categorías quedare con un número menor de clubes de los establecidos en el reglamento de la correspondiente competición, se determinará el ascenso de la categoría inmediata inferior”.

En esta circunstancia, debería ascender Independiente Juniors, que se ubicó en el tercer lugar de la Serie B, pero al ser un equipo filial de Independiente del Valle, tiene impedimento. Así que el cupo sería para 9 de Octubre, que terminó en la cuarta casilla.

Celso Vásconez, especialista en derecho deportivo, analizó que la “FEF debería notificar a LigaPro esta misma semana la sanción. Después la FEF deberá aclarar si descienden tres o dos equipos”.

Si se da esta última alternativa, Técnico Universitario, que descendió junto a Vinotinto, permanecería en la Serie A.

