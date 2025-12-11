Suspensión hasta 2044: ¿Qué hay detrás del castigo más duro contra Quentin Folliot?

El tenista francés Quentin Folliot, de 26 años, fue suspendido hasta 2044 por su vinculación con una red internacional de amaño de partidos, informó el jueves 11 de diciembre la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). La decisión marca una de las sanciones más severas aplicadas en el circuito profesional.

Folliot, quien alcanzó el puesto 488 del ránking ATP en 2022, tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento autorizado por los organismos que integran la ITIA, entre ellos ATP, WTA, ITF, Wimbledon, Tenis Australia y la Federación Francesa de Tenis. La sanción de 20 años empezó a regir el 17 de mayo de 2024, con final previsto en 2044.

Multas económicas y reembolso de premios

Además del castigo deportivo, el jugador parisino recibió una multa de 70.000 dólares y deberá reembolsar más de 44.000 dólares obtenidos en premios. La ITIA determinó que cometió 27 violaciones al Programa de Anticorrupción en el Tenis (TACP), lo que lo sitúa entre los casos más graves analizados por el organismo.

Figura central de una red de amaño de partidos

La investigación concluyó que Folliot era una pieza clave dentro de una red compuesta por varios jugadores implicados en la manipulación de resultados. Con esta decisión, se convierte en el sexto tenista sancionado, tras Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli, todos vinculados al mismo caso.

Entre los delitos comprobados figuran tramar resultados, recibir pagos por bajo rendimiento, ofrecer dinero a otros jugadores, suministrar información privilegiada y destruir evidencias. Aunque algunas acusaciones fueron retiradas, la ITIA determinó que Folliot actuó como “vector de una red criminal”, con el agravante de haber obstruido la investigación.

