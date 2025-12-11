Miller Bolaños regresa a Emelec para 2026

El experimentado jugador ofensivo firmó un precontrato para ser parte de Emelec para la temporada 2026

Miller Bolaños fue anunciado como nuevo jugador del Club Sport Emelec para la temporada 2026 de la LigaPro. El jugador se presentó junto a Jorge Guzmán y el resto de directivos de la institución azul, en la cual se firmó un precontrato para el regreso del histórico jugador eléctrico.

Esta será la tercera etapa de Miller Bolaños en Emelec, después de haber llegado en el 2013 al cuadro Millonario y haber conquistado los títulos del Campeonato Ecuatoriano del 2013, 2014 y 2015. Luego, regresó al equipo guayaquileño en el 2023, posterior a su paso por el fútbol brasileño, mexicano y chino.

Al inicio de su segunda etapa, Miller fue figura de los azules, pero en la segunda etapa del torneo, su presencia en cancha se vio opacada por lesiones y problemas extra futbolísticos. Su regreso se da en una situación tensa dentro del Ballet Azul, en la que los atrasos salariales, deudas y demandas llegan cada semana.

Así fue presentado Miller Bolaños en Emelec

🔵⚡️¡MILLER BOLAÑOS Y @CSEmelec, FIRMAN UN PRE CONTRATO PARA LA TEMPORADA 2026!⚡️🔵 pic.twitter.com/EjaA14F3re — Ronald Pin (@RonaldPin_) December 11, 2025

