Tabla de posiciones de LigaPro 2025 tras el empate de Independiente y Liga de Quito

LDU mantiene ventaja sobre Barcelona y sigue firme hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores

Independiente del Valle y Liga de Quito igualaron sin goles en el Banco Guayaquil.

Liga de Quito empató 0-0 ante Independiente del Valle y sumó un punto clave en su carrera por asegurarse el segundo lugar del hexagonal final de la LigaPro 2025, posición que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El partido, disputado como reprogramación de la fecha 3, mantuvo en vilo a ambas hinchadas.

Con este resultado, los albos alcanzaron 66 puntos y ampliaron a dos unidades la diferencia frente a Barcelona SC, que marcha tercero con 64. Aunque el marcador no tuvo goles, sí movió la tabla de posiciones y dejó a LDU con una ligera ventaja en la recta final del campeonato.

Dos fechas decisivas para definir el cupo a fase de grupos de Libertadores

Claudio Spinelli disputa un balón contra Carlos Gruezo. Angelo Chamba

Restan únicamente dos jornadas para cerrar el hexagonal, y serán verdaderas finales en la pelea por clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026. Liga depende de sí misma: si vence a Libertad en condición de visitante y a Universidad Católica en Quito, asegurará su presencia en la fase de grupos del torneo continental.

La clasificación directa a la Libertadores 2026 no solo representa prestigio deportivo, sino también un premio de 3 millones de dólares para el club que acceda a la fase de grupos. Por ello, cada punto se vuelve determinante en este cierre vibrante de LigaPro.

Barcelona SC espera un tropiezo de LDU

Barcelona SC, por su parte, mantiene intactas sus opciones y necesita un traspié de LDU para arrebatarle el segundo puesto. Los toreros deberán ganar sus duelos ante Orense en Guayaquil y frente a Independiente del Valle en Sangolquí, mientras observan de cerca lo que ocurra con los albos.