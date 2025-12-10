Marcelo Fleitas vuelve a Guayaquil y despierta rumores sobre su próximo equipo

Marcelo Fleitas sorprendió con un mensaje en redes confirmando su retorno al país y la posibilidad de asumir un nuevo desafío

Marcelo Fleitas siempre fue de esos personajes que el fútbol ecuatoriano no olvida. Dejó huella en la década de los 2000, primero como defensor aguerrido, de esos que imponen respeto con solo levantar la mirada, y luego como entrenador. El uruguayo–ecuatoriano, el mismo que llegó a Olmedo sin tanto ruido y terminó levantando el histórico título del 2000, vuelve a estar en el radar en pleno diciembre 2025, ese mes donde los rumores se mueven más rápido que la pelota.

Lo que nadie esperaba era que Fleitas reapareciera con un mensaje directo y lleno de emoción en su cuenta de Instagram. Sin previo aviso, sin nombres, sin colores… solo una frase que dejó a todos con la intriga encendida: “Próximamente estaré en la hermosa ciudad de Guayaquil. Dios me abre nuevos caminos y la oportunidad de estar en un campo de juego. ¡Gracias Jesús!”. Y claro, en tierra de Bombillo y Torero, esa declaración es como tirar una chispa en un cuarto lleno de pólvora.

Fue jugador y entrenador en Ecuador

Porque Fleitas no es cualquiera: jugó en Leandro Alem y Defensa y Justicia en sus inicios, pero su historia grande se escribió aquí. Fue campeón con Olmedo, defendió los colores de Barcelona, del Deportivo Cuenca y de Emelec, donde estuvo entre 2009 y 2011, convirtiéndose en un símbolo de entrega, liderazgo y carácter. Luego cambió los botines por la pizarra: empezó en Emelec en 2011 y más tarde dirigió a Deportivo Quito, Fuerza Amarilla, Olmedo y Macará.

Hoy, diciembre vuelve a mencionarlo. Vuelve a ponerlo en la escena. ¿Llega como técnico? ¿Viene a integrarse a algún proyecto formativo? ¿O quizá a un rol sorpresa? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que Fleitas regresa al país donde se hizo nombre, donde se ganó el respeto y donde todavía muchos creen que tiene una página más por escribir.

Guayaquil lo espera. El fútbol ecuatoriano también. Y en este mes de pases, cualquier cosa puede pasar.

