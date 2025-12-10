¿Quiere asistir al Mundial 2026? Se acerca la tercera etapa de venta de entradas

La oportunidad para conseguir entradas para el Mundial 2026 después del sorteo de fase de grupos se acerca para miles de fans

La tercera etapa de venta de entradas para la Copa del Mundo 2026 se acerca y millones de fanáticos están a la expectativa para poder adquirir boletos y poder apoyar a sus selecciones en Estados Unidos, México y/o Canadá.

La tercera etapa comienza este jueves 11 de diciembre del 2025 a las 11:00 (hora Ecuador) y los aficionados podrán inscribirse en el sorteo hasta el 13 de enero del 2026. La FIFA dice que actualmente se han adquirido alrededor de 2 millones de boletos para los partidos del Mundial. Recordar que esos boletos se compraron antes de conocer los rivales y grupos de la competición, en esta ocasión, los hinchas ya podrán comprar boletos para partidos en específico.

Para empezar el sorteo, los hinchas deberán crearse una cuenta en la pagina de la FIFA y tener un 'FIFA ID', en el caso de no tenerlo, podrán crearlo hasta que acabe el plazo de inscripciones. Los usuarios que ya hayan participado en las dos etapas anteriores de igual forma pueden participar en esta.

Así podrá comprar las entradas para el Mundial 2026

Los aficionados podrán seleccionar los partidos, las categorías de boletos y la cantidad de boletos por partido que deseen adquirir, siempre que se respeten las restricciones por unidad familiar. Todos los solicitantes cuyas solicitudes hayan sido aceptadas parcialmente o por completo recibirán un correo electrónico de confirmación y la importación de sus boletos se cobrará automáticamente en febrero.

En caso de que la solicitud se apruebe de manera parcial, el aficionado obtendrá los boletos solicitados para un partido, pero no para todos los encuentros incluidos en su petición. Solo podrán participar las personas mayores de 18 años.

FIFA.com/tickets es la pagina oficial en la que los hinchas se podrán inscribir para adquirir sus boletos. Además, se podrán adquirir entradas de diversas opciones:

Boleto(s) para un partido individual:

Este boleto permite ingresar al estadio y asistir a un partido específico. Está sujeto a los documentos legales correspondientes.

Boleto de estadio:

Este tipo de boleto es un abono que incluye un boleto para cada uno de los diversos (aunque no para todos) partidos específicos programados para un estadio en particular. Ten en cuenta que el paquete extendido de boletos por estadio se encuentra disponible.

Boleto específico para un equipo:

Un boleto específico para una selección es un paquete que brinda un boleto para cada uno de los tres partidos de la fase de grupos de la selección que prefieras. No incluye partidos de eliminación directa (dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto, final). Este tipo de boleto está diseñado para los aficionados que quieren asistir a todos los encuentros de la fase de grupos de una selección determinada.

Ten en cuenta tus documentos

Se recuerda que no es obligatorio contar con un boleto para la Copa Mundial 2026 para solicitar una visa, y obtenerla no garantiza la compra ni la asignación de un boleto para el Mundial. Puedes solicitar una visa en cualquier momento, sin importar en qué fase se encuentre el proceso de venta de boletos. Es tu responsabilidad entender la documentación y los requisitos médicos necesarios para ingresar a los países sede.

