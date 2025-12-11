Gustavo Cortez y un título especial de la LigaPro con IDV

El defensor, campeón 2025, hace un repaso tras éxito local y recuerda a Jorge Célico como su descubridor

Gustavo Cortez (i) dio la vuelta olímpica y levantó la copa de LigaPro junto a sus compañeros. Este año regreso a Independiente para ser campeón

Jovial, alegre y sincero, como es su característica forma de ser, Gustavo Cortez, lateral izquierdo del campeón ecuatoriano 2025, Independiente del Valle, confesó la influencia del entrenador argentino Jorge Célico en su carrera.

El defensor, nacido en Quinindé (provincia de Esmeraldas) hace 28 años, se estrenó como profesional en 2013 de la mano del estratega albiceleste, con apenas 17 años, en Universidad Católica.

“Él me dio la oportunidad de debutar... Prácticamente el ‘profe’ Célico me regaló el primer balón cuando estaba en Católica. Me hizo empezar como profesional, entonces guardo un profundo respeto hacia él”, le comentó el jugador a Diario EXPRESO.

Cada vez que Gustavo ingresa al campo recuerda las palabras del técnico. “Siempre me dijo que juegue sin miedo, que me atreva y que disfrute de lo lindo que es el fútbol”.

En casi década y media de carrera profesional, Cortez ha jugado en clubes como Norte América, Universidad Católica, Racing de Argentina, Independiente del Valle y Emelec, hasta que en 2025 le tocó volver al equipo rayado. Dicho esto, en su trayectoria registra ya 269 partidos disputados, con dos goles anotados.

El sábado pasado que le tocó levantar la Copa de campeón de LigaPro, el futbolista se atrevió a decir que las enseñanzas de Célico y de su asistente de ese entonces, Patricio Lara, no solo fueron decisivas en la parte futbolística, sino también en su vida.

“La verdad, aprendí mucho de ellos, como por ejemplo la parte humana. Me decían que siempre un jugador debe cuidar la parte personal, cuidar la vida privada, más que todo para poder rendir en la cancha”, rememoró.

Célico confirma el nivel

Caracterizado por ser descubridor de talentos ecuatorianos y llevar a la selección sub-20 a conquistar el tercer lugar en la Copa del Mundo Polonia en 2019, Célico ha tenido buenos resultados trabajando en divisiones inferiores. Cortez es uno de sus buenos ejemplos.

“(Gustavo) Particularmente es un chico al que lo quiero como a un hijo y que ha cumplido ampliamente con las expectativas que uno ha tenido de él. Desde el momento que lo recibí hace bastantes años ya, hasta la actualidad, ha dado la talla”, indicó.

El lateral Gustavo Cortez es tomado en cuenta como titular por parte del entrenador Javier Rabanal. ARCHIVO / EXPRESO

Célico añadió que también fue él quien convocó a Cortez por primera vez a la selección nacional. “Tuve la posibilidad de llevarlo al Preolímpico 2020 y a Colombia, donde jugó de titular todos los partidos, y lo hizo de muy buena manera. Demostró estar, digamos, a la altura de los mejores del continente”.

Hoy regresar a la Tricolor es el asunto pendiente de Cortez y para ello trabaja día a día. “Claro, es el sueño de todo futbolista”, enfatizó.

Título Soñado

A pesar de que Independiente del Valle estuvo peleando por ganar la Copa Ecuador, la Copa Sudamericana (accedió hasta semifinales) y la LigaPro, los rayados solo lograron este último título, algo que para Cortez significa mucho en su carrera.

“De los tres torneos, quería ganar los tres (sonríe), pero me habría gustado quedarme con la Sudamericana. Sin embargo, el título de la LigaPro es importante porque lo merecimos casi de principio a fin”.

