Fórmula 1: Hamilton firma su peor año y preocupa a Ferrari en el Mundial

Un año sin podios marcó el debut de Hamilton en Ferrari, un golpe que dejó dudas sobre su rendimiento y el futuro inmediato

Esta es la primera temporada que Lewis Hamilton no llega a un podio del campeonato oficial desde que ascendió.

A Lewis Hamilton, Abu Dabi -escenario el fin de semana pasado del último Gran Premio del Mundial de F1- le recordó la crudeza de una temporada que jamás funcionó. En su primer año con Ferrari, el británico, quien ya tiene en su palmarés 7 coronas mundiales, cerró por primera vez un ciclo sin podios, registro histórico que evidencia la magnitud del desencanto.

Hamilton, quien quería despedir la generación de monoplazas de efecto suelo con un buen sabor de boca, estrelló en la última práctica libre su monoplaza al intentar marcar tiempo con neumáticos blandos y destrozó el frontal del SF-25 en la curva nueve.

Un aterrizaje sin la narrativa soñada

Sí, el aterrizaje en Ferrari no cumplió con la narrativa soñada. Tras meses de ilusión, el año deportivo no fue otra cosa más que un baño de realidad: eliminado tres veces seguidas en Q1, lejos de los grandes y con un rendimiento que no estuvo a la altura del fichaje más mediático de Maranello. Si bien la parte comercial su impacto fue notable, en la pista 2025 su presencia pesó más como una mancha que como un hito en su brillante trayectoria.

Y es que la paradoja es cruel para Hamilton, cuya llegada debía impulsar al equipo más legendario. Ferrari se enfrenta ahora a un invierno decisivo, consciente de que la transición hacia la nueva normativa le exigirá soluciones radicales si quiere recuperar grandeza y dejar atrás una campaña dolorosa.

Una caída inminente para Ferrari y su estrella

Los datos de la temporada 2025 fueron demoledores y hablaron por sí solos del pobre rendimiento del 7 veces campeón, del que se esperaba muchísimo más al volante de la escudería del Cavallino Rampante en su primer curso.

En las últimas carreras, Hamilton se había mostrado al nivel de Leclerc, pero el destino no le acompañó en México en la salida, molestándose con su compañero y luego, por una sanción en un mano a mano con Verstappen. Sí, estaba entre los favoritos al podio, pero no se dio. Pese a ello, parecía que empezaba a ver la luz al final del túnel.

En Brasil, protagonizó un accidente extraño con Colapinto; ya después llegó a Las Vegas con ganas de resurgir, especialmente, tras las críticas públicas del presidente de Ferrari hacia sus pilotos (que según ellos, fueron en positivo). Sin embargo, cuando tuvo que hablar en pista, sobre mojado, donde deben surgir las manos de un campeón, se diluyó. Posiblemente, su Ferrari no ayudó, pero la posición de su compañero dejó claro que Hamilton rindió muy por debajo de lo que debía. Lejísimos.

“No tengo palabras”: el propio Hamilton reconoce su debacle

El propio piloto no supo en su momento cómo explicar lo que había ocurrido en pista. “No tengo palabras para describirlo, obviamente no fue lo suficientemente bueno. No conseguí que los neumáticos alcanzaran la temperatura adecuada, tenía mucho subviraje y creo que uno de los frenos delanteros se había cristalizado. Me costaba mucho frenar el coche en las curvas”, dijo el inglés.

“Intento ser positivo. No voy a matarme por esto, Es una sensación horrible, pero... es lo que es”, fueron una de sus últimas declaraciones como si intentara justificar lo injustificable.

