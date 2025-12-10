Copa Davis: Ecuador ante Australia en Quito por la primera ronda de los Qualifiers

Del 7 al 8 de febrero de 2026 el Quito Tenis y Golf Club será sede de la crucial serie de los tricolores

Álvaro Guillén fue una de las figuras de la última serie de Ecuador en el Quito Tenis y Golf Club.

Por segunda ocasión y luego de 23 años, el Quito Tenis y Golf Club será sede de una serie de Copa Davis cuando Ecuador reciba a Australia como parte de la serie por la primera ronda de los Qualifiers del torneo, a jugarse el 7 y 8 de febrero de 2026.

Nuevamente la decisión de elegir a la Capital de la República como el “fortín” en Copa Davis partió del equipo nacional, tras el éxito y el apoyo recibido en septiembre pasado, cuando enfrentaron y derrotaron 3-2 a Bosnia y Herzegovina por el Grupo Mundial 1.

La noticia y detalles se hicieron públicos este miércoles 10 de diciembre en una rueda de prensa organizada por la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) donde se presentó al Quito Tenis y Golf Club, como sede del evento tenístico más importante a nivel de selecciones.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la FET, Patricio Galarza; Rodrigo Godoy, miembro del directorio FET; el capitán del equipo Copa Davis de Ecuador, Raúl Viver Cucalón; Rebeca Villota, presidenta del Quito Tenis y Golf Club; Xavier Serrano, vicepresidente; y, Alfredo Gallegos, presidente Comisión de Tenis.

De acuerdo con los registros, esta será quinta ocasión que Ecuador haga de local en Quito a lo largo de la historia de Copa Davis, luego de que lo fuera en 2003 por dos ocasiones; en 2009, una vez, y en 2025 la última vez).

Ecuador vs Australia en la historia

La única ocasión que midieron fuerzas ambos países fue en febrero de 2001 con triunfo de Australia 4-1 por el Grupo Mundial. Los australianos Patrick Rafter y Lleyton Hewitt ganaron sus singles ante los hermanos Nicolás y Giovanni Lapentti. Se descontó con el triunfo de los hermanos Lapentti ante Wayne Arthurs y Todd Woodbridge.

¿Cómo llega Australia?

Los australianos llegan a esta instancia tras perder 2-3 ante Bélgica por la segunda ronda de los Qualifiers 2025. En esta serie Australia contó con la presencia de Alex de Miñaur, # 7 del mundo; Jordan Thompson, # 108; Aleksandar Vukic, # 82; Rinky Hijikata, # 114; John Peers, # 50 en dobles.

Este equipo cuenta como capitán con el legendario Lleyton Hewitt, quien como jugador activo lideró el ranking ATP durante 80 semanas entre 2001 y 2003, conquistó dos títulos de Grand Slam (US Open 2001 y Wimbledon 2002), sumó un total de 30 trofeos ATP a lo largo de su carrera, y se alzó con dos ATP Finals.

El ganador de esta llave se enfrentará en la segunda ronda de Qualifiers (en septiembre de 2026) ante el ganador entre Noruega y Gran Bretaña.