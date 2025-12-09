Tadas Koreiva, el campeón mundial de sunfish que sueña ser olímpico con Ecuador

El joven velerista, de padre lituano y madre ucraniano, es "más ecuatoriano que cualquiera", dice. Quiere hacer más historia

El ecuatoriano Tadas Koreiva se ha constituido en una de las figuras del velerismo mundial

La tarde del domingo 7 de diciembre de 2025, el nombre de Tadas Saulius Koreiva Borysyuk quedó grabado en la élite del velerismo mundial. Bajo un intenso sol, y con un viento moderado en la bahía de Salinas, el joven de 17 años se coronó campeón mundial juvenil de la Clase Sunfish 2025, un logro que lo proyecta desde ya como una de las nuevas promesas del deporte ecuatoriano.

Tadas, quien reside en Punta Blanca, provincia de Santa Elena, es hijo de padre lituano y madre ucraniana, pero nació en Ecuador, país al que representa desde que empezó en el deporte de la vela.

El mejor navegante juvenil del país considera que su familia y su equipo técnico han sido el principal motor para el reciente triunfo. “El título mundial es fruto de la constancia de mis entrenadores que siempre confiaron en mí, y de mi familia, que me apoya para que siga en el deporte que amo”, expresó aún con la respiración agitada.

Genes deportivos

El talento deportivo de los Koreiva no es casualidad. Su hermano menor, Jonas Koreiva, también seleccionado nacional, marcó un hito al proclamarse campeón de los Juegos Bolivarianos en julio de 2022, cuando tenía apenas 12 años.

“Jonas, aunque es menor que yo, es una inspiración. Entrenamos juntos y somos muy unidos”, comentaba Tadas, mientras compartía un abrazo con su hermano en el muelle del Salinas Yacht Club, escenario del certamen ecuménico.

Aunque su dominio en el agua fue evidente, Tadas admitió que la presión lo acompañó desde el inicio. “Era mi primer Mundial de Sunfish y sentí miedo en la primera regata. Había competido en otros torneos, pero nunca en uno de este nivel. Sabía que sería difícil, pero tenía claro que podía lograrlo”, relató.

El reto del Mundial de Salinas

Tadas Koreiva muy feliz mostrando la bandera de Ecuador luego de su triunfo mundial. Joffre Lino / Expreso

La competencia se desarrolló en nueve regatas que exigieron técnica, fortaleza y una lectura precisa del mar. La primera prueba, marcada por el impacto emocional del debut, fue la más complicada para él. Y la última, en la que disputó el título mano a mano con el ecuatoriano Rafael Sarrazín, estuvo cargada de tensión. “Llegamos muy cerca en puntaje, así que todo se jugaba en esa final”, recordó.

En el agua, Tadas demuestra una sorprendente madurez deportiva. Su habilidad para maniobrar la vela, según cambian las corrientes y el viento, fue clave para mantenerse siempre entre los primeros lugares.

Quienes lo conocen destacan su carácter y compromiso. “Es un chico ejemplar: disciplinado, valiente, dedicado y con un gran corazón”, comentó uno de sus entrenadores, mientras observaba al joven celebrar con su equipo.

Pese a estar aún inmerso en la celebración, Tadas ya piensa en lo que viene. Su sueño, confiesa, es llegar a unos Juegos Olímpicos. “Sé que falta mucho por recorrer, pero estoy listo para seguir trabajando”, dijo mientras contemplaba el mar que, una vez más, fue testigo de su triunfo.

Estudio y deporte van de la mano

Además de su talento deportivo, Tadas sobresale en lo académico. Es estudiante de la Unidad Educativa Americano, en La Libertad, donde recibe el apoyo constante de profesores y compañeros.

En noviembre pasado compitió en el Sudamericano Juvenil Higuerillas, en Chile, donde obtuvo el segundo lugar, confirmando que su ascenso no es casualidad, sino el resultado de años de disciplina.

Proyección internacional

Koreiva forma parte del equipo de velerismo del Salinas Yacht Club y es beneficiario del programa Vela Solidaria, impulsado por la Federación Ecuatoriana de Vela (Fevela), iniciativa que brinda apoyo a jóvenes de Salinas, Santa Elena y La Libertad que viven en zonas costeras y que no cuentan con los recursos para cubrir los costos de este deporte. Gracias al proyecto, Tadas ha podido entrenar de manera constante e incluso representó al país en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

