Montero integra equipo de exestrellas de la Premier y confirma partido con Barcelona

“La Turbina” Montero continúa activo en partidos de exhibición en Europa y será una de las figuras en el duelo histórico

Jefferson Montero, el eterno desequilibrante de la Tri y figura en varios clubes del mundo, sigue sumando capítulos inolvidables a su carrera. Esta vez no fue por un desborde ni por una asistencia quirúrgica, sino por ser parte de un selecto grupo de exestrellas de la Premier League que ha comenzado a disputar partidos benéficos y exhibiciones en distintos puntos de Europa.

El fin de semana, la parada fue en Dublín, Irlanda, donde el grupo recibió una invitación muy especial del peleador de MMA, actor y empresario Conor McGregor, dueño del Black Forge FC.

Jefferson Montero y varios exjugadores de la Premier League. Cortesía

McGregor y su labor social

El encuentro, según contó “Turbina”, fue una experiencia distinta, casi cinematográfica. “Leyendas como Stephen Ireland, quien es el mentalizador de reunir las estrellas, junto a él están Danny Drinkwater, Danny Simpson tienen un equipo de quienes estuvieron en la Premier, y me han hecho parte de él. Estar en Irlanda fue increíble, compartir con la obra social que hace Conor McGregor”, dijo Montero desde Inglaterra, aún sorprendido por la energía y cercanía del excampeón mundial.

Pero el viaje no termina allí. El próximo 17 de enero, el volante ecuatoriano volverá a ponerse una camiseta cargada de recuerdos: las leyendas del Morelia se enfrentarán a las leyendas del FC Barcelona en un amistoso que promete llenar de nostalgia a los aficionados. Un choque de jerarquías, de nombres que marcaron épocas distintas, pero que aún guardan técnica y magia para regalar.

Morelia vs. FC Barcelona

El duelo será en el Estadio Morelos, desde las 20:00, y el cartel es de lujo. Por el Barcelona destacan figuras como Rafa Márquez, Frank De Boer, Ludovic Giuly, Javier “Conejo” Saviola, Gaizka Mendieta, Phillip Cocu, Juan Pablo Sorín, Nolito y Martin Montoya, entre otros. Del lado de Morelia, la afición podrá reencontrarse con ídolos como Raúl Ruidíaz, Federico Vilar, “Shaggy” Martínez, Carlos Morales, Aldo Leao, “Bofo” Bautista, Luis Gabriel Rey y, por supuesto, Jefferson Montero, que volverá a sentir el calor de una hinchada que nunca lo olvidó.

Un partido que será más que un homenaje: será un viaje al pasado, una celebración del fútbol y una nueva página en la historia del ecuatoriano que sigue acumulando vivencias dignas de contar.

