Barcelona empata el encuentro ante Católica.
Dos fechas restan para que finalice la LigaPro 2025. Miguel Canales

Partidos y horarios de la novena jornada de los hexagonales 1 y 2 de LigaPro 2025

La penúltima fecha del torno será clave para la clasificación a Libertadores y Sudamericana

  • Redacción Expreso

La LigaPro 2025 se acerca a su desenlace y la novena jornada de los hexagonales 1 y 2 será determinante para definir los últimos boletos a los torneos internacionales. Esta penúltima fecha llega tras una temporada marcada por el nuevo formato, que mantuvo en vilo a clubes y aficionados.

Horarios unificados en el Hexagonal 1

Los tres partidos del primer hexagonal se disputarán en horario unificado el domingo 14 de diciembre a las 16:30. En esa jornada, Barcelona SC recibirá a Orense, Libertad FC será local ante Liga de Quito, y Universidad Católica chocará con Independiente del Valle. La simultaneidad busca garantizar transparencia en la definición de posiciones.

Independiente del Valle
Claudio Spinelli disputa un balón contra Carlos Gruezo.Angelo Chamba

Aunque Independiente del Valle ya se coronó campeón de la LigaPro 2025, aún falta definir al club que terminará en la segunda posición y obtendrá el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La disputa está al rojo vivo entre Liga de Quito (66 puntos) y Barcelona SC (64 puntos), separados por un estrecho margen.

Dos jornadas para el Hexagonal 2

El segundo hexagonal tendrá actividad en dos fechas. El sábado 13 de diciembre, a las 15:30, se jugarán los duelos Delfín vs Aucas y Macará vs Deportivo Cuenca. Luego, el lunes 15 de diciembre, Emelec recibirá en casa a El Nacional, en un duelo clave para las aspiraciones azules.

En este grupo, la pelea por el segundo puesto está abierta entre Aucas (55 puntos), Deportivo Cuenca (53) y Emelec (52), todos con opciones de quedarse con el cupo a la Copa Sudamericana 2026. Macará, líder con 59 unidades, ya aseguró su clasificación al certamen continental.

