Júnior Sornoza, el último 'diez' de Independiente del Valle | Pateando Tachos

Opinión | Una mirada al equilibrio entre la genialidad individual de Sornoza y la fuerza colectiva en IDV

El crack es irregular por naturaleza, por eso para competir necesita un equipo. Los jugadores geniales nunca han tenido continuidad en el juego. Son talentos de apariciones, porque no se puede ser genial a cada rato, sino los partidos terminarían con vagones de goles.

El equipo siempre está, la genialidad aparece y define. Pero el genial es imprevisible, nunca se sabe el cuándo, ni el cómo.

(Le puede interesar: Pol Deportes busca un terreno y estudios para asegurar un futuro digno a sus padres)

Independiente del Valle y la fuerza del colectivo

Junior Sornoza (i) y Richard Schunke (d) son los capitanes y piezas claves de Independiente del Valle ARCHIVO / EXPRESO

La teoría es cierta respecto a los equipos que juegan mal, pero no vale para Independiente del Valle, campeón 2025, que muestra un alto nivel de compromiso militante y participación de todos sus actores, como la de Junior Sornoza, Michael Hoyos, Patrick Mercado, Richard Schunke y Claudio Spinelli, la columna vertebral del equipo.

Son ellos el punto común entre los que triunfan, pues juegan en el sitio que les corresponde.

"Ojo con Ecuador": la predicción del Dibu Martínez previo al Mundial 2026 (VIDEO) Leer más

Sornoza tiene los pies más grandes del fútbol, llega desde donde él se encuentra hasta la red adversaria. Cuando tiene que devolver una pared, retiene la pelota por un instante para que el compañero tenga tiempo de llegar a la mejor ubicación. Antes de recibir el balón juega con su cuerpo, y el de su marca, para crearse el metro que le permita salir rápido.

Sornoza, una ráfaga de talento que ordena y define

En el fútbol no existe orden posible que gane un partido sin depender de la capacidad individual de los jugadores. No hay genio sin técnica.

Cuando la propuesta es clara, la respuesta es generosa. Hasta los jugadores de segunda fila se destacan con la manija de Sornoza.

Es una ráfaga cargada de fino talento y pegada enguantada. Toca las teclas justas y filtra balones por donde el instinto le aconseja. Domina el arte de la persuasión, es un maestro para convencer compañeros durante el partido.

RELACIONADAS Guayaquil es nombrada Capital Americana del Deporte 2026 por ACES Europa

Enganche agresivo, de cálculo elaborado. Siempre más cerca de la espontaneidad de los sentidos que del veredicto sensato del cerebro. Nunca se preocupó por intentar lo que no sabía. Su andar felino, su mirada fría y penetrante que se vuelve más gélida cuando olfatea en el aire el viaje de la pelota.

Con tres regates secos se planta en el área exhibiendo una autoridad apabullante. Es trama y desenlace. Sin expresiones delirantes, sin cantos heroicos, sin manifestaciones ruidosas. Es tan grande su confianza que cuando remata al arco, grita el gol sin esperar el veredicto de la red.

Junior Sornoza se graduó como entrenador en la Escuela de Fútbol Maradona Menotti. pic.twitter.com/2Z7yUDIzlT — MrOFF (@MrOFFSIDER) December 11, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!