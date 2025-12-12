FIFA recibe 5 millones de solicitudes de entradas en 24 horas para el Mundial 2026

Se registra una avalancha de solicitudes para el Mundial 2026. Partidos de Ecuador entre los más solicitados

Moisés Caicedo (c) de Ecuador celebra un gol , en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Ecuador y Senegal.

La FIFA recibió más de cinco millones de solicitudes de entradas durante las primeras 24 horas del último sorteo rumbo al Mundial 2026, que será organizado por Canadá, Estados Unidos y México. Se trata de una cifra récord que confirma la alta expectación global por la próxima Copa del Mundo.

El organismo internacional informó que las peticiones llegaron desde más de 200 países y territorios. Entre los partidos más solicitados destaca el duelo de fase de grupos entre Colombia y Portugal, que se posiciona como el encuentro con mayor demanda en este proceso.

Ecuador, entre los países con más solicitudes de entradas

La selección de Ecuador se alista para disputar su quinto Mundial de la historia. Cortesía

Otros compromisos que están generando fuerte interés son Brasil–Marruecos, México–Corea del Sur, Ecuador–Alemania y Escocia–Brasil, todos catalogados por la FIFA como juegos de alto atractivo competitivo y comercial.

Según la FIFA, los aficionados que más boletos han solicitado provienen de Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá. En el caso de Escocia, la expectativa crece aún más debido a su regreso a un Mundial tras 28 años de ausencia.

Precios al alza y alta competencia por las entradas

Esta explosión de demanda se produce pese al incremento de precios tanto de boletos como de hospedaje en las ciudades sede. Los partidos de la fase de grupos están divididos en cuatro categorías: las entradas más baratas para los duelos de mayor atractivo cuestan 265 dólares, mientras las más caras superan los 700 dólares.

Para la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, el boleto más económico cuesta 4.100 dólares, reflejando la enorme expectación que rodea al torneo.

