El Barcelona SC vs Inter Miami genera entusiasmo y críticas entre hinchas toreros

Regreso del astro argentino al Ecuador divide a los seguidores del Ídolo. Algunos celebran impacto económico

El Inter Miami y sus estrellas vendrán a Guayaquil como monarcas de la MLS.

El regreso de Lionel Messi a Guayaquil para disputar un amistoso el sábado 7 de febrero de 2026 entre Inter Miami y Barcelona genera una aceptación dividida entre hinchas y socios amarillos.

El socio Schuberth Suing reconoció que la vuelta al país del astro argentino, quien recientemente lideró a las Garzas a su primer título de MLS, “reactivará económicamente a la ciudad”. No obstante, considera que la dirigencia canaria debe enfocarse en fortalecer el proyecto deportivo del club tras un “triste año centenario”.

“¿De qué va a servir el partido para armar un 2026 y que no se siga repitiendo el fracaso de Barcelona en torneos internacionales? No somos campeones nacionales desde 2020. Siento que es ‘pan y circo’. Es una cortina de humo que esta directiva hace creer como que es un golazo, como un título”, afirmó.

Será la primera vez que el equipo estadounidense rivalice ante Barcelona. cortesía

Suing agregó que “el verdadero partido de la historia (nombre comercial del amistoso) será cuando ganemos una final de la Copa Libertadores”, dejando en claro su malestar.

A esta opinión se sumó Héctor Mollocana, fundador de la barra Sur Oscura de El Coca, en la Amazonía ecuatoriana. Reconoció que ha sido “un año difícil”, pero considera que el cotejo ante el Inter Miami de Messi, Allen Obando, Rodrigo De Paul y demás estrellas servirá para inyectar “economía al club”.

“Ver a un jugador de diferente nivel en un partido contra mi Barcelona es excelente para los ingresos, porque eso podrá ayudar a la economía”, expresó Mollocana, recordando los entrenamientos paralizados por la plantilla meses atrás, debido a la falta de pago.

Mollocana ya planea viajar las 13 horas en bus desde El Coca hasta Guayaquil para “estar presente en el partido”, con la esperanza de que el Ídolo pueda vencer al club del ocho veces ganador del Balón de Oro.

Se prevé gran asistencia del público en el estadio Monumental para ver el Barcelona SC vs Inter Miami de Messi. X: @freddypasquelm

Por su parte, Andrés Mendoza, otro ferviente socio del Ídolo, dijo que desafiar al equipo del mejor futbolista del siglo “será un evento grande y esperamos aprovecharlo en el Monumental”.

“También hay jugadores activos y buenos como Rodrigo De Paul. Para Barcelona será un ‘sparring’ interesante. No son equipos europeos, pero ya tienen esencia, un estilo de juego. Es un premio consuelo que está dando la dirigencia de Barcelona y el empresario que está detrás del evento”, opinó.

Daniel Molina, empresario y organizador del amistoso, dijo que Barcelona obtendrá beneficios económicos al enfrentar al Inter Miami: “Esto no le cuesta un centavo a Barcelona; más bien, gana. Ganará recursos para solventar deudas, va a vender ‘merchandising’, lo van a ver en el mundo entero y se va a revalorizar la marca Barcelona”.

El amistoso forma parte de una gira internacional que el Inter Miami realizará por Sudamérica. Además de su visita a Ecuador, las Garzas disputarán partidos en Colombia y Perú, ante Atlético Nacional y Alianza Lima, respectivamente.

Antecedentes y cláusulas de Messi ante Universitarios Deportes en Perú

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentó a Universitario de Deportes el 29 de enero de 2025. cortesía

Lionel Messi ya estuvo en la gira que Inter realizó por Sudamérica y Centroamérica a inicios de 2025. Las cláusulas para arribar a Perú y enfrentar a Universitario de Deportes fueron reveladas entonces por el periodista Nick Negrini, radicado en Estados Unidos y especializado en la MLS.

Según el comunicador, las exigencias para que el ‘10’ argentino viaje a Lima incluían que ni él ni sus compañeros podían trasladarse en un vuelo comercial por motivos de seguridad. Por ello, la Pulga solicitó que el viaje se realizara en un vuelo privado (chárter).

Además, debía incluirse un pasajero adicional: su guardaespaldas personal, el reconocido exmarine estadounidense Yassine Cheuko. Finalmente, el campeón del mundo también pidió que los directivos de ambos clubes acordaran un refuerzo especial de la seguridad en Lima, debido a que su presencia podría desatar una “locura colectiva”.

