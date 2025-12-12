La tabla del hexagonal final y segundo hexagonal de LigaPro 2025 antes de la fecha 9

Conozca cómo llegan los equipos a la fecha 9 de los hexagonales de la LigaPro 2025 y qué cupos internacionales están en juego

Barcelona SC busca arrebatarle a Liga de Quito la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La LigaPro 2025 entra en su recta decisiva y la fecha 9 tanto del hexagonal final como del segundo hexagonal puede sentenciar los últimos cupos para las copas internacionales 2026.

Con solo dos jornadas por disputarse en el campeonato ecuatoriano, la lucha por lugares en la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 está al rojo vivo.

IDV campeón, pero siguen en disputa los cupos a Libertadores

En el hexagonal final, Independiente del Valle ya se proclamó campeón del fútbol ecuatoriano en 2025. Sin embargo, los boletos a la Libertadores 2026 aún no están definidos: resta conocer quiénes se quedarán con el toro de los dos cupos directos (IDV ya se quedó con uno) y con el pase al repechaje.

El segundo puesto lo ocupa Liga de Quito, con 66 puntos, obligado a ganar en su visita a Libertad. Los lojanos, aunque son sextos con 53 unidades, ya tienen asegurada su presencia en la Sudamericana 2026, pues los tres últimos del grupo acceden a ese torneo.

Barcelona SC presiona por el repechaje a la Libertadores 2026

LDU no puede fallar, porque detrás aparece Barcelona SC, tercero con 64 puntos, en zona de repechaje a la Libertadores 2026. El Ídolo jugará en casa ante un Orense ya clasificado a la Sudamericana 2026 con 55 puntos.

Universidad Católica y su lucha por ser Ecuador 3

Otro duelo clave será el de Universidad Católica, cuarto con 58 unidades, que recibe a IDV con la urgencia de sumar para intentar superar a Barcelona SC.

La Chatolei ya tiene asegurado el cupo Ecuador 4 al repechaje de Libertadores 2026 por ser finalista de la Copa Ecuador 2025, pero aspira a meterse como Ecuador 3 mediante la LigaPro 2025, lo que la enviaría a la segunda ronda del playoff.

La clasificación anticipada de Católica por Copa Ecuador 2025 deja dos cupos disponibles a la Sudamericana 2026 mediante el segundo hexagonal.

Segundo hexagonal: Macará cerca de sellar su boleto

En el segundo hexagonal, Macará lidera con 59 puntos y mantiene cuatro de ventaja sobre Aucas, que suma 55. Una victoria del cuadro celeste ante Deportivo Cuenca, tercero con 53 puntos, le daría la clasificación a la Sudamericana 2026.

Emelec y su última oportunidad para soñar con la Sudamericana 2026

Emelec, cuarto con 52 unidades, todavía sueña con el torneo internacional, pero depende de un triunfo ante El Nacional en el Capwell y de que Macará, Aucas y Cuenca no sumen.

Tras esta emocionante fecha 9 solo quedará una jornada para conocer el desenlace definitivo de la LigaPro 2025, en una lucha apretada por los cupos internacionales.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

