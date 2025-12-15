Barcelona SC en Libertadores 2026: ¿clasificó a fase de grupos directo o repechaje?

Barcelona define si va directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026 o si deberá jugar en fases previas

Barcelona ya tiene asegurada su presencia en la Copa Libertadores 2026, pero el verdadero desenlace se conocerá recién el domingo 21 de diciembre, desde las 15:00 cuando se defina si el Ídolo del Astillero accede directamente a la fase de grupos como Ecuador 2 o si deberá disputar las fases previas como Ecuador 3.

Antes de su último examen ante Independiente del Valle, el equipo amarillo llega como segundo en la tabla de la LigaPro con 67 puntos, ubicación que hoy le otorga el boleto directo a grupos. Detrás aparece Liga de Quito, que por ahora ocupa el lugar de Ecuador 3 y está obligado a remar desde las fases preliminares, aunque aún mantiene opciones de escalar.

Octavio Rivero (c) fue la figura de Barcelona SC en el triunfo sobre Orense. MIGUEL CANALES / EXPRESO

Una realidad que se la vivirá el 21 de diciembre

La realidad de Barcelona es clara y exigente. El objetivo es sumar y sellar el segundo cupo ecuatoriano sin depender de terceros. Una victoria en la última fecha asegura la clasificación directa. Un empate lo deja a la espera de que Liga no derrote a Universidad Católica. En cambio, una derrota complica todo y lo obliga a mirar de reojo lo que ocurra con los albos.

No se juega una copa, pero sí algo igual de determinante: el presupuesto, la planificación deportiva y la estabilidad institucional del 2026.

Así llega con vida

Barcelona sigue con “vida” en la pelea por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Ídolo hizo los deberes en su última presentación como local y, aunque el Monumental lució vacío, venció con sufrimiento 2-1 a Orense, un resultado que le permite depender de sí mismo en la recta final del hexagonal.

De soñar con el título, Barcelona pasó a aferrarse a su premio consuelo: finalizar segundo y asegurar el millonario incentivo de la Conmebol. El panorama se aclaró aún más por la caída simultánea de Liga de Quito, que perdió 2-1 ante Libertad en Loja.

