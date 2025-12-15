Barcelona SC define su futuro ante el campeón Independiente del Valle

Barcelona SC se juega el cupo directo a la Copa Libertadores 2026 ante un Independiente del Valle campeón y sin presión

Ismael Rescalvo con Barcelona y el partido más importante del 2025 ante Independiente del Valle.

Este domingo 21 de diciembre se juega la última fecha de la LigaPro 2025 y el escenario será el estadio de Chillo Jijón, donde Independiente del Valle recibe a Barcelona SC en un partido que, aunque no define al campeón, marca el futuro deportivo y económico del Ídolo.

Independiente del Valle llega como campeón anticipado de la LigaPro 2025, con 79 puntos, un récord histórico que confirma la solidez de su proyecto deportivo. Sin presión en la tabla, los rayados buscan cerrar el año con autoridad, sosteniendo una identidad que los llevó a dominar el torneo de principio a fin.

Octavio Rivero (c) fue la figura de Barcelona SC en el triunfo sobre Orense. MIGUEL CANALES / EXPRESO

Barcelona SC se juega el futuro en 90 minutos

La realidad de Barcelona SC es completamente distinta. Con 67 puntos, el cuadro amarillo pelea por asegurar el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un objetivo clave que define ingresos, planificación y estabilidad institucional.

El guion es claro:

Ganar, y asegurar el objetivo. Empatar, y depender de otros resultados. Perder, y quedar al borde del fracaso.

No hay trofeo en juego, pero sí millones de dólares y el futuro continental del club.

Octavio Zambrano entrenador ecuatoriano. cortesía

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

EXPRESO conversó con Octavio Zambrano, Pedro Mite y Cristian Carrasco, quienes analizan el duelo decisivo de la última fecha.

Octavio Zambrano: “Es la gran oportunidad de Barcelona”

Para el experimentado entrenador, el contexto favorece al Ídolo: “No puede haber mejor oportunidad para Barcelona. Independiente ya cumplió su objetivo y no va a arriesgar lesiones ni expulsiones”, sostiene Zambrano.

El DT insiste en que Barcelona debe aprovechar que IDV jugará a medio motor, respaldado además por el envión anímico tras la victoria ante Orense y el buen momento de Octavio Rivero.

Pedro Mite, exjugador del Emelec, que reside en Estados Unidos. Cortesía

Pedro Mite: “Todo depende de Barcelona”

El exarquero y analista Pedro Mite destaca el dramatismo del cierre: “Parecía que Barcelona no llegaba con esta opción, pero ahora depende solo de ellos. Lo que haga Liga de Quito ante Católica puede poner aún más tensión”, señala.

Cristian Carrasco: “No hay excusas”

Para el periodista radial, el favoritismo sigue siendo de IDV:“Independiente del Valle es favorito, pero Barcelona tiene que jugar su mejor partido del año. No hay excusas, no depende de nadie”, afirma Carrasco.

Barcelona SC se juega millones de dólares y su futuro internacional en la última fecha de la LigaPro 2025. Independiente del Valle, campeón sin presión, quiere despedirse con una victoria que refuerce su dominio.

El telón cae este domingo. Para unos es celebración; para otros, supervivencia.

