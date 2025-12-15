Alfonso Barco convocado a la selección de Perú tras salir de Emelec

El volante estará en el partido amistoso que disputará su país el domingo 21 de diciembre contra Bolivia

Alfonso Barco, durante uno de los últimos partidos con el Bombillo.

El portero Pedro Gallese será el jugador más experimentado que convocó Perú para el partido amistoso que disputará el próximo domingo, 21 de diciembre, contra Bolivia, en el que presentará un equipo conformado en su mayoría por futbolistas del torneo local.

Además de Gallese, que actualmente está sin equipo tras culminar su vínculo con el Orlando City de la MLS, aparece también el volante Alfonso Barco, quien de igual forma acabó de desvincularse del Emelec de Ecuador; así como los atacantes Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea, del Gil Vicente portugués y del Platense argentino, respectivamente.

🇵🇪🚨 OFICIAL: Los convocados de PERÚ/SAFAP para el amistoso del 21/12 ante BOLIVIA en CHINCHA. Destaca la presencia de Pedro Gallese, Alfonso Barco, Bassco Soyer, Juan Pablo Goicochea. pic.twitter.com/vGD8XVfij7 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) December 15, 2025

La convocatoria para este partido fue hecha por la Agremiación de Futbolistas (Safap), que hace dos días también designó al argentino Gerardo Amelí para conducir este partido de la Bicolor.

En la convocatoria fueron considerados jugadores experimentados en el torneo local como Gustavo Dulanto y Jorge Murrugarra, del tricampeón Universitario de Deportes, Gianfranco Chávez y Matías Succar, del Alianza Lima, y Rodrigo Vilca, del Atlético Grau.

El partido se disputará desde las 15:30 horas del domingo 21 de diciembre, en el estadio Félix Castillo Tardío, de la ciudad de Chincha, a poco más de 200 kilómetros al sur de Lima.

La lista completa de convocados por Perú es la siguiente:

Porteros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneira (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Centrocampistas: Álvaro Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense)

