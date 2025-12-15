El Nacional: ¿se confirmará el descenso a la Serie B?

El Nacional seguirá jugando el segundo hexagonal de la LigaPro 2025 hasta que se haga oficial nueva sanción por parte de FEF

El Nacional se enfrentará a Emelec en la penúltima fecha de la LigaPro 2025.

Pese a que El Nacional había anunciado la noche del miércoles 10 de diciembre sobre su descenso administrativo a la Serie B, hasta el momento no hay la notificación oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sobre esta resolución.

La Ecuafútbol, ante la consulta realizada por la LigaPro sobre la situación de los puros criollos, indicó que el club mantiene dos sanciones por atrasos en los pagos, por las que se le restó seis puntos, y que un tercer castigo, del que no pasó la apelación de los militares, no ha sido oficializado.

“A la fecha no se ha emitido resolución alguna, por parte de los Órganos Judiciales de la FEF, en la cual se sancione al Club Deportivo El Nacional con la pérdida de categoría o con un impedimento de disputar sus partidos”, detalló la carta enviada a la LigaPro.

Una vez que la negativa de la apelación sea notificada a la comisión de disciplina de la Ecuafútbol, será esta la que informe sobre la máxima pena que recibirán los puros criollos, y que según los reglamentos de la federación es el descenso administrativo.

Mientras esto no suceda, El Nacional deberá seguir cumpliendo con el calendario de la LigaPro 2025, por lo que se mantiene la programación del partido ante Emelec, para este lunes 15 de diciembre, a las 19:00 (de Ecuador), en el estadio Capwell, por la novena fecha del segundo hexagonal final.

El cuerpo técnico del Rojo, comandado por Juan Carlos Pérez, notificó el viernes 12 de diciembre a los jugadores que deben presentarse para el duelo ante el Bombillo. Los futbolistas decidieron ese día compartir una parrillada para calmar los ánimos ante la crisis de El Nacional.

La FEF también dio a conocer que los puros criollos pagaron 27 mil dólares y quedaron habilitados para enfrentar a Emelec.

Las Fuerzas Armadas tomaron decisiones sobre El Nacional

Marco Pazos fue elegido presidente de El Nacional hasta 2028. Angelo Chamba / Expreso

A la par de la confirmación del juego en Guayaquil, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas analizó la situación del club y decidió que el general Nelson Proaño tome las riendas del club si se da la renuncia del presidente Marco Pazos.

Con esta medida se busca tener un reorganización del club en busca de encontrar soluciones a la crisis económica para que no afecte al equipo en 2026 cuando tengan que disputar el campeonato de la Serie B.

