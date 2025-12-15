Jennifer López celebra los 80 años de su mamá

Jennifer Lopez compartió en redes sociales imágenes y un mensaje por el cumpleaños número 80 de su madre, Guadalupe Rodríguez. La celebración se realizó en Las Vegas, ciudad elegida por la festejada, y reunió a familiares cercanos en un encuentro marcado por la música y la convivencia.

La cantante y actriz publicó un álbum de fotografías en su cuenta de Instagram, donde mostró distintos momentos de la noche. Junto a las imágenes, dedicó un mensaje a su madre en el que expresó: “Feliz Cumpleaños, mami. ¡80 años! Eres el corazón de nuestra familia, mi mejor maestra y mi eterno ejemplo de fortaleza, gracia y amor incondicional. Todo lo que soy es gracias a ti: tus sacrificios, tu fe, tu humor y tu amor tan profundo”.

La importancia de Guadalupe Rodríguez en la carrera de JLO

El mensaje continuó con palabras dirigidas al acompañamiento que Guadalupe Rodríguez ha tenido en su vida personal y profesional. “Gracias por siempre creer en mí, apoyarme y recordarme quién soy. Soy tan afortunada de ser tu hija y te amo más que nunca. Brindo por 80 años de belleza, resiliencia y amor, y por muchos, muchos momentos más juntas. Me hizo muy feliz que todas pudiéramos celebrar juntas en tu lugar favorito del mundo: ¡LAS VEGAS!”, escribió.

Un gran evento familiar

La celebración tuvo lugar en The Mayfair Supperclub, dentro del Bellagio Hotel. Durante la velada, Guadalupe Rodríguez participó de distintos momentos del evento, incluido el baile junto a integrantes del espectáculo del lugar. Uno de los instantes compartidos fue la presentación del pastel, decorado con el número 80 y una figura alusiva al estilo del show.

Jennifer Lopez también se mostró junto a sus hermanas, Leslie y Lynda, en una imagen difundida durante la noche.

