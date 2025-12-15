Expreso
Karol G tiene 34 años.
Karol G cambia de look en sus vacaciones y sorprende a sus fans

A lo largo de los años ha cambiado el color y el estilo de su cabello, pasando por tonos como azul, rosado y rojo

Karol G compartió en sus redes sociales un nuevo cambio en su imagen personal, lo cual sorprendió a sus seguidores. La cantante y compositora publicó varias fotografías y videos en sus historias de Instagram, donde dejó ver una modificación en el largo de su cabello hecho por ella misma.

Actualmente Karol se encuentra de vacaciones en Hawai y ha mostrado todo su viaje en sus historias de Instagram.

Nuevo corte de Karol G
La artista colombiana, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, ha construido una trayectoria en la industria musical marcada por lanzamientos que han tenido alcance internacional y por presentaciones en escenarios fuera de Colombia. Entre sus participaciones recientes se incluyen su paso por el desfile de Victoria’s Secret y una interpretación junto a Andrea Bocelli en el Vaticano, donde cantaron Vivo por ella.

Más allá de su actividad profesional, Karol G mantiene una relación directa con su audiencia a través de sus plataformas digitales. En ese espacio, también ha compartido aspectos de su vida personal, incluidos momentos junto al cantante Feid, con quien mantiene una relación conocida por el público.

Más detalles del cambio de look

Uno de los elementos que ha acompañado distintas etapas de su carrera ha sido la transformación de su imagen. A lo largo de los años, la cantante ha cambiado el color y el estilo de su cabello, pasando por tonos como azul, rosado y rojo, en diferentes momentos de su vida artística.

En esta ocasión, Karol G mostró un corte a la altura del cuello. Ante las reacciones y comentarios, la artista explicó que la decisión respondió al cuidado de su cabello. “Aprovechando la temporada”, escribió, al detallar que buscaba mejorar su salud capilar y estimular su crecimiento, motivo por el cual realizó el cambio por cuenta propia.

Después de compartir estas publicaciones, la cantante también difundió imágenes de un viaje en el que se la ve en entornos naturales y espacios abiertos, en lo que describió como un periodo de descanso.

