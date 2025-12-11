El Gato Baptista revela cómo la parálisis facial cambió su vida

El actor Juan Alfonso Baptista recordó en un pódcast la parálisis facial que enfrentó a los 19 años

Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista habló con Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran sobre la parálisis facial que sufrió a los 19 años.

Ocurrió mientras grababa A todo corazón, su primer proyecto televisivo, y que un cambio brusco de temperatura desencadenó la condición.

“Al día siguiente se me apaga el ojo, se me apaga la boca”, relató. El proceso lo llevó a enfrentar un desafío inesperado: “Volver a hablar, aprender a hablar cuando ya sabía hablar porque tenía diecinueve años”, explicó.

Las secuelas de la parálisis facial

Añadió que las secuelas lo han acompañado por más de dos décadas y que aún experimenta molestias físicas. “Estás sentado aquí hablando y me molesta, así es”.

El actor describió cómo los prejuicios sociales influyeron. Señaló que algunos interpretaron erróneamente los síntomas. “La gente dice: ‘No se te entiende, ya está drogado’. Cállate, hermano, no te imaginas lo que pasó y cómo me costó llegar ahí”, afirmó. Cuestionó la dureza social hacia quienes atraviesan procesos personales: “Hablemos bien. Tratémonos bien. Busquemos las virtudes de lo que somos”, afirmó en su testimonio.

