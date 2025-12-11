Expreso
Juan Alfonso Baptista tiene 49 años.Archivo

El Gato Baptista revela cómo la parálisis facial cambió su vida

El actor Juan Alfonso Baptista recordó en un pódcast la parálisis facial que enfrentó a los 19 años

Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista habló con Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran sobre la parálisis facial que sufrió a los 19 años.

Ocurrió mientras grababa A todo corazón, su primer proyecto televisivo, y que un cambio brusco de temperatura desencadenó la condición.

“Al día siguiente se me apaga el ojo, se me apaga la boca”, relató. El proceso lo llevó a enfrentar un desafío inesperado: “Volver a hablar, aprender a hablar cuando ya sabía hablar porque tenía diecinueve años”, explicó.

Las secuelas de la parálisis facial

Añadió que las secuelas lo han acompañado por más de dos décadas y que aún experimenta molestias físicas. “Estás sentado aquí hablando y me molesta, así es”.

El actor describió cómo los prejuicios sociales influyeron. Señaló que algunos interpretaron erróneamente los síntomas. “La gente dice: ‘No se te entiende, ya está drogado’. Cállate, hermano, no te imaginas lo que pasó y cómo me costó llegar ahí”, afirmó. Cuestionó la dureza social hacia quienes atraviesan procesos personales: “Hablemos bien. Tratémonos bien. Busquemos las virtudes de lo que somos”, afirmó en su testimonio.

