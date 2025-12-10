Estrenos en Ecuador del 11 de diciembre 2025: Bugonia llega a las salas

La cartelera ecuatoriana renueva su programación con una serie de estrenos que combinan animación, drama, acción y contenidos especiales. Esta semana llega una oferta variada para distintos públicos, marcada por producciones internacionales que amplían la agenda cinematográfica previa al cierre del año. A continuación, una revisión de los títulos que se suman a las salas desde el 11 de diciembre.

Los estrenos cinematográficos en Ecuador

Avengers: Endgame vuelve a los cines en 2026 como antesala de Avengers: Doomsday Leer más

Bugonia

Bugonia presenta a Teddy Gatz y Michelle Fuller en el centro de un conflicto que cuestiona identidades y motivaciones. La historia sigue a Teddy Gatz y su novia, quienes secuestran a Michelle Fuller, presidenta de una corporación farmacéutica, bajo la premisa de que se trata de una alienígena. Su objetivo es interrogarla para obtener pruebas de un supuesto plan para destruir la Tierra. Conforme avanza el encierro, el detective privado Casey Boyd profundiza en la investigación, mientras las fronteras entre la realidad y la sospecha se desdibujan. El relato incorpora a Don, primo de Gatz, y a Sandy Gatz, madre del protagonista, quienes intervienen en el desarrollo del caso.

El Gran Premio (Gran Prix)

En El Gran Premio (Gran Prix), Edda es una joven ratona cuya pasión por las carreras la impulsa a participar en el Gran Premio de Europa. Su aspiración de conocer a su ídolo se combina con el desafío de enfrentar obstáculos imprevistos y colaborar con una empresa familiar de ferias que atraviesa dificultades. La película sigue su proceso de aprendizaje y las decisiones que marcarán su futuro.

Una Navidad inesperada

El estreno Una Navidad inesperada sitúa su narración en los Dolomitas, donde una pareja estadounidense decide viajar con su hija Claire al hotel de su abuelo Lawrence. Aunque la visita solía realizarse en Navidad, esta vez ocurre en agosto. La familia pretende que Lawrence sea quien anuncie a la niña la separación de sus padres, debido a la cercanía entre ambos. Claire organiza junto a su abuelo una serie de actividades para intentar que sus padres retomen su vínculo.

100 metros

El título 100 metros relata la historia de Togashi, un corredor que domina la prueba de velocidad hasta la llegada de Komiya, un estudiante transferido cuyo talento plantea un nuevo reto. La rivalidad entre ambos se mantiene a lo largo de los años y culmina cuando regresan a la pista para enfrentarse como competidores directos.

El elenco de 'Las Crónicas de Narnia' se reencuentra después de 20 años Leer más

El Cascanueces (Pathé Live)

La programación de la semana incluye además la proyección especial de El Cascanueces (Pathé Live), con la partitura de Chaikovski interpretada por los bailarines del Bolshói Ballet. La obra sigue el recorrido de Marie y el Príncipe Cascanueces y fue registrada en vivo el 23 de diciembre de 2018. Su llegada a salas ofrece una experiencia cinematográfica para compartir en familia en temporada navideña.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!