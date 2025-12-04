Actores de ‘Buena Suerte, Charlie’ confirman su matrimonio tras años de rumores

Buena Suerte, Charlie, la serie predilecta de Disney, nos regaló un triángulo amoroso entre Spencer (Shane Harper), Skyler (Samantha Boscarino) y Teddy (Bridgit Mendler). Como si la ficción se trasladara a la vida real, parece que la ganadora de esta historia fue Boscarino, quien, a través de su representante, confirmó a la revista People su matrimonio con Harper.

La ceremonia fue casi secreta y de bajo perfil, fruto de una relación de más de cinco años. Ambos comenzaron a salir en 2017 y, aunque han compartido algunos momentos en redes sociales, nunca dieron demasiados detalles.

Diciembre fue el mes en que la noticia, rumorada desde 2022, finalmente se confirmó. Las especulaciones habían iniciado cuando Samantha lució un anillo en su dedo anular en una fotografía junto a Shane, una clara señal de que las campanas nupciales habían tocado la puerta de los actores.

‘Good Luck Charlie’ stars Shane Harper and Samantha Boscarino are officially married. pic.twitter.com/557LLdBEWk — Pop Crave (@PopCrave) December 3, 2025

¿Cómo comenzó la relación?

La historia de amor comienza en el set de Buena Suerte, Charlie, lugar en donde se conocieron. En la serie, emitida entre 2010 y 2014, los personajes tuvieron un breve romance después de que Spencer 'engañara' a Teddy con Skyler.

En la vida real, Harper mantuvo una relación con Mendler de 2011 a 2015, noviazgo que termino en una separación. Dos años después, en 2017, su relación con Boscarino comienza, pero siempre con un perfil bajo ante el ojo público.

Algunas ocasiones si han compartido fotos a sus redes sociales. Pero fue una publicación de la pareja que alimentó la sospecha de: "¿Están comprometidos?", ya que en la foto Samantha lucía una anillo en su dedo anular. Pero, esto se intensifico aún más, cuando Boscarino subió una historia a su Instagram en la que usaba una etiqueta con el nombre: Sam Harper.

¿Qué opinan los fans?

Los fanáticos de Disney exlusivamente han reaccionado con sorpresa y alegría, destacando cómo la ficción del show se hizo realidad, pero sin el drama del triángulo amoroso. Algunos incluso revivieron rumores falsos de que Harper 'engañó' a Mendler con Boscarino, pero se aclaró que su ruptura fue en 2015 y no hubo infidelidad.

Mendler, por su parte, se casó con Griffin Cleverly en 2019 y ha seguido una carrera exitosa, lo que cierra el 'círculo' para esos fans especulativos.

