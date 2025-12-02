Las cinco celebridades de Hollywood que arrastran un pasado oscuro

Hollywood también tiene sus 'secretos'. Por eso EXPRESIONES te enseña cinco casos que pueden sorprenderte

La actriz sudafricana Charlize Theron está marcada por un pasado que involucra a su madre.

El lado más difícil de la gran pantalla no solo se reduce a las largas horas de rodaje, las escenas de acción que terminan en fracturas o las extenuantes sesiones de maquillaje capaces de transformar a un Jacob Elordi en Frankenstein.

Nada de eso se compara con la otra cara de la moneda: las experiencias personales de las celebridades, que muchas veces involucran a sus padres. Estos últimos son los verdaderos protagonistas de historias que algunos desconocen.

EXPRESIONES te regala una mirada incial de algunas estrellas del cine con padres que conservan antecedentes en su historial.

Tobey Maguire

Aunque la fama le sonrió a Tobey Maguire, su padre, Vincent Maguire, no corrió con la misma suerte. En 1993, atravesaba una fuerte crisis económica tras la muerte de su hermana.

Con la bancarrota pisándole los talones, tomó una decisión desesperada: asaltar el banco que quedaba justo frente a su casa. Después de esto, la figura paterna del icónico Hombre Araña se enfrentó a la ley.

Woody Harrelson

El actor recordado por su papel en la saga Los Ilusionistas creció rodeado de ausencias, entre ellas, la de su padre. En una historia que parece sacada de una película de ficción, el padre de Harrelson fue un sicario profesional responsable de múltiples asesinatos, incluido el de un juez federal.

Woody terminó rompiendo lazos con él y construyó su carrera en el cine por cuenta propia.

Charlize Theron

Ni las estrellas más reconocidas de Hollywood están exentas de conflictos familiares, y para la protagonista de La vieja guardia ese aprendizaje llegó de la peor manera.

Con tan solo 15 años, la actriz presenció la muerte de su padre a manos de su madre, después de años marcados por la violencia doméstica y el alcoholismo.

Esta experiencia contribuyó a forjar su temprana independencia y fortaleció su sensibilidad frente a los casos de abuso.

Jackie Chan

Un actor con una trayectoria reconocida y un dominio destacado de las artes marciales no solo destaca por su talento: su historia familiar también se encuentra en la lupa.

Aunque poco conocida, parece sacada de un cuento de espionaje. Su padre, Charles, fue un espía chino del bando nacionalista, un insurgente en la lucha contra los comunistas. Incluso su madre, Lee-Lee Chan, aporta al misterio, pues se la vinculó con el tráfico de opio.

Drew Barrymore

Todos recordamos a la adorable Gertie en E.T., el extraterrestre, un papel que catapultó la carrera de Drew Barrymore. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por la sombra de su padre, el también actor John Drew Barrymore, quien pasaba frecuentemente por prisión debido a su abuso de sustancias, alcohol y episodios de violencia.

Esos pasos turbulentos dejaron huella en la niñez de Drew. Hoy, todo aquello es solo un vestigio del pasado: Barrymore se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas. Papeles como Los Ángeles de Charlie o Como si fuera la primera vez se han convertido en trabajos que el público nunca olvida.

