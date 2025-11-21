'Los Juegos del Hambre': La sexta entrega de la franquicia ya tiene teaser

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha revela su primer adelanto, anticipando el regreso de la saga distópica

Un joven Haymitch Abernathy en la competencia por 'Los Juegos del Hambre'.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha ha revelado su primer tráiler oficial, marcando la sexta entrega de la exitosa saga cinematográfica. Esta nueva historia nos transporta 24 años antes de los eventos de la trilogía original, con Haymitch Abernathy como protagonista y una brutalidad incrementada: el número de tributos se duplica de 24 a 48.

El avance explora los orígenes de Haymitch, quien en las películas anteriores se lleva el papel de mentor, mostrando cómo su nombre no resulta sorteado inicialmente, pero termina siendo seleccionado por la intervención de una figura del Capitolio.

¿Quiénes forman parte del elenco?

La película cuenta con un elenco renovado encabezado por Joseph Zada, junto a Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Maya Hawke, Elle Fanning y Ralph Fiennes, quien interpreta al Presidente Coriolanus Snow.

Bajo la dirección de Francis Lawrence, la cinta llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026, exactamente un año después del estreno del teaser, consolidando el regreso de una franquicia que continúa expandiéndose con éxito.

Además, esta nueva producción busca profundizar en la construcción del mundo previo al ascenso del Capitolio como fuerza absoluta, mostrando los primeros indicios de rebelión en los distritos y el origen de varias reglas que más tarde definirán los Juegos.

